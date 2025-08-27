Kolhapur Viral Video : गणेश आगमन मिरवणुकीत ‘भाई’चे गाणे घरासमोर का वाजवलास?, थेट बंदूक काढली अन् कोल्हापुरातील व्हिडीओची जोरदार चर्चा

Ganpati Miravnuk Controversy Kolhapur : गणेश आगमन मिरवणुकीत ‘भाई’चे गाणे घरासमोर का वाजवले? अशी विचारणा केल्याने पोलिस रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराने तरुणावर बंदूक रोखल्याचा प्रकार पाचगाव रोडवरील बळवंत नगरात घडला. याप्रकरणी रणजित राजेंद्र गवळी (वय ४०), चेतन राजेंद्र गवळी (३६, दोघे रा. सहजीवन हाऊसिंग सोसायटी), अरुण संभाजी मोरे (रा. बापूरामनगर, कळंबा) यांना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. २०१८ मध्ये झालेल्या प्रतीक पोवार याच्या खुनाचीही वादाला किनार असल्याचे बोलले जात आहे..घटनास्थळाहून मिळालेली माहिती अशी, सोमवारी रात्री बळवंतनगर मित्र मंडळाने काढली होती. ही मिरवणूक सहजीवन हाऊसिंग सोसायटीसमोरून नेण्यात येत होती. या परिसरात राहणारा रणजित गवळी व शेजारील कॉलनीतील एकाचा पूर्वीपासून वाद आहे. मिरवणुकीत या भागात २०१८ मध्ये झालेल्या प्रतीक पोवार याच्या खुनातून सुटलेल्या एका आरोपीच्या नावाने बनवलेले गाणे वाजविण्यात आले. याचा जाब चेतन व रणजित गवळी यांनी फिर्यादी ऋषिकेश भोसले याला विचारला. यातून तिघांत वाद झाला होता..Kolhapur Crime Family : पत्नीने टोकाचं पाऊल उचलल्याच्या नैराश्यातून पतीनेही घेतला गळफास, दोन अनाथ मुलांच काय?.मध्यरात्री बंदूक घेऊन दहशतसंशयित रणजित गवळी, चेतन गवळी व अरुण मोरे हे मध्यरात्री दीडच्या सुमारास मोटारीतून ऋषिकेश भोसले याच्या घरासमोर गेले. सोबत आणलेली बंदूक त्याच्यावर रोखून जीवे मारण्याची धमकी दिली. यानंतर तिघे निघून गेले होते. घाबरलेल्या भोसले याने मध्यरात्री पोलिस ठाण्यात पोहोचून याबाबत फिर्याद दाखल केली..तिघांना अटक; बंदूक जप्तघटनेची माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे एक पथकही तिघांच्या मागावर होते. संशयित पाण्याचा खजिना परिसरात आल्याची माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक शेष मोरे, अंमलदार सत्यजित तानुगडे, अरविंद पाटील, दीपक घोरपडे यांनी तिघांना सापळा रचून पकडले. त्यांच्याजवळून बंदूक, जिवंत काडतूस, मोटार असा सहा लाख १५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला..मिरवणूक का लांबवली?यापूर्वी या मंडळाची मिरवणूक ठरावीक भागातून जात होती. मात्र, सोमवारी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीचा मार्ग एका ‘सावकाराने’ बदलण्यास भाग पाडले. त्यावर खुनातून सुटलेल्या एका संशयिताच्या नावाने बनविलेले गाणे वाजविण्यात येत होते. पूर्वीचा वाद पुन्हा भडकविण्यासाठी हातभार लावणाऱ्या इतरांवरही कारवाई होणार का, हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.