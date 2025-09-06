Ganesh Visarjan 2025 : बाप्पाला काढ ना पप्पा, तो पाण्यात बुडतोय; गणरायाला निरोप देताना कोल्हापुरातील चिमुकला भावूक; पाहा VIDEO

Anant Chaturdashi Celebrations : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी कोल्हापूर शहर आणि परिसरात गणेश विसर्जनाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. आज सार्वजनिक तसेच घरगुती गणपतींचं विसर्जन भक्तीभावाने केलं जात आहे. दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवानंतर आज लाडक्या गणरायाला निरोप देण्याची वेळ आली असून कोल्हापुरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीला भव्य स्वरूप प्राप्त झाले आहे. .याच दरम्यान, एका चिमुकल्याचा भावूक करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कोल्हापुरात घरगुती गणपतींच्या विसर्जनावेळी एका लहान मुलाचा व्हिडीओ सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक चिमुकला आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाला निरोप देताना रडताना दिसत आहे..Ganesh Visarjan 2025: गणपती बाप्पाचे विसर्जन घरीच करा, पर्यावरणाला हानी न होता साजरा करा उत्सव.“बाप्पाला काढ ना पप्पा, तो पाण्यात बुडतोय,” असे भावूक उद्गार त्याने काढले. आपल्या लाडक्या बाप्पाला पाण्यात विसर्जित होताना पाहून त्याला अश्रू अनावर झाले. त्याचे वडील त्याची समजूत काढताना दिसत आहेत. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, अनेकांनी या चिमुकल्याच्या निखळ भक्तीचं कौतुक केलं आहे..दरम्यान, कोल्हापुरात आज गणेश विसर्जन मिरवणुकीला भव्य स्वरूपात सुरुवात झाली आहे. पहिल्या मानाच्या तुकाराम माळी मंडळाच्या गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीने या उत्सवाला प्रारंभ झाला. कोल्हापूरचे खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या हस्ते आरती करून मिरवणुकीला सुरुवात झाली..Mumbai Ganesh Visarjan 2025 : लालबागच्या राजासह मुंबईचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणी विसर्जनासाठी सज्ज; सकाळपासूनच सुरू होणार मिरवणुका!.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोल्हापुरात गणेश विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी हजारो भाविक रस्त्यावर उतरले आहेत. ढोल-ताशांचा निनाद, भक्तिगीतांचा गजर आणि बाप्पाच्या जयघोषाने संपूर्ण शहर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाले आहे. “गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या” असा जयघोष करत भाविक आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.