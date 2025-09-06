कोल्हापूर

Ganesh Visarjan 2025 : बाप्पाला काढ ना पप्पा, तो पाण्यात बुडतोय; गणरायाला निरोप देताना कोल्हापुरातील चिमुकला भावूक; पाहा VIDEO

Kolhapur Ganesh Visarjan 2025 Emotional Video : कोल्हापुरातील एका चिमुकल्याचा भावूक करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं आहे.
Shubham Banubakode
Anant Chaturdashi Celebrations : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी कोल्हापूर शहर आणि परिसरात गणेश विसर्जनाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. आज सार्वजनिक तसेच घरगुती गणपतींचं विसर्जन भक्तीभावाने केलं जात आहे. दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवानंतर आज लाडक्या गणरायाला निरोप देण्याची वेळ आली असून कोल्हापुरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीला भव्य स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

