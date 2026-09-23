Kolhapur Ganesh Visarjan : ‘दिग्गज’ मंडळांची दादागिरी चालणार नाही पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांचा इशारा ; महाद्वार रोडवरही ‘टायमर’ आधारेच वेळा निश्चित

कोल्हापूर : महाद्वार रोडवर आलेल्या मंडळांना एका जागेवर २० मिनिटेच थांबण्याची संधी दिली जाईल. राजारामपुरी आगमन मिरवणुकीप्रमाणे या मार्गावरही सात ठिकाणी सिग्नल लावले आहेत. ‘दिग्गज’ मंडळांची दादागिरी आता खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी दिला आहे. .भाविकांमधील चेंगराचेंगरीचे प्रसंग टाळण्यासाठी सर्व ‘मिक्सिंग पॉईंट’वर अनुभवी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असून, एक हजार पोलिसांचा बंदोबस्त नेमला आहे. गणेश आगमन मिरवणुकीवेळी राजारामपुरीत पोलिस प्रशासनाने ‘टायमर’चा प्रयोग यशस्वी केला. .Railway Recruitment Setback : रेल्वे भरतीतील संधी ३ मार्कांनी हुकली; भामटेमधील २३ वर्षीय युवतीने घेतला टोकाचा निर्णय.आता विसर्जन मिरवणुकीतही हा प्रयोग केला जाणार आहे. मिरजकर तिकटी ते गंगावेश मार्गावर सात ठिकाणी सिग्नलआधारेच मंडळांना इशारा दिला जाईल. वीस मिनिटांहून अधिक वेळ मंडळाला एका ठिकाणी थांबून मिरवणूक रेंगाळत ठेवता येणार नाही. .मुख्य मार्ग बिनखांबी गणेश मंदिराकडून पापाची तिकटीकडे जातो. या मार्गावरून भाविकांनी उलट्या दिशेने येऊ नये. ताराबाई रोड, जोतिबा रोड, गुजरी रोड, भेंडे गल्ली या मार्गांवरूनही मुख्य मिरवणुकीत प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. पिशवीकर हॉस्पिटल, कसबा गेट चौकी, पुष्कराज तरुण मंडळ, गुजरी कॉर्नर मार्गावरून प्रवेश बंद केला आहे..ज्यांच्या ठसक्याने रंगायचा लावणीचा फड! त्या शकुंतलाताई नगरकर काळाच्या पडद्याआड, कलाविश्वावर शोककळा.पोलिस बंदोबस्त असा..पोलिस अधीक्षक १पोलिस उपअधिक्षक ७पोलिस निरीक्षक२७१००सहा. निरीक्षक/उपनिरीक्षक७६६.पोलिस अंमलदार६००होमगार्डजलदगती दल पथके९राज्य राखीव दल पथके२टायमर सिग्नलची ठिकाणे मिरजकर तिकटी बिनखांबी गणेश मंदिर चौक महाद्वार चौक जोतिबा रोड कसबा गेट पापाची तिकटी गंगावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.