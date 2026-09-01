Kolhapur Ganeshotsav: काेल्हापुरातील गणेश मंडळांनो सावधान! लेसर लाईट आणि CO2 कॅनिस्टर वापरल्यास थेट फौजदारी कारवाई

कोल्हापूर: गणेशोत्सवाच्या कालावधीत सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या मिरवणुका, तसेच इतर कार्यक्रमांमध्ये लेसर लाईटसह प्रेशर मिडस्, कार्बनडाय ऑक्साईड कॅनिस्टर गॅसचा वापर करण्यास जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी बंदी घातली आहे. .Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.जिल्ह्यात १४ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात व पारंपरिक पद्धतीने साजरा होणार आहे. याकाळात विविध सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मोठ्या प्रमाणात मिरवणुका व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. .काही मंडळांकडून मिरवणुकांमध्ये लेसरसह प्रेशर मिडस्, कार्बनडाय ऑक्साईड कॅनिस्टर गॅसचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा बंदी आदेश निघाला आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.कायदा काय, शिक्षा काय...भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ (१) हा पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ ची जागा घेणारे आहे. ते सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्वरित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचे अधिकार देते. यानुसार, सरकारी कामात अडथळा किंवा उपद्रव निर्माण होत असेल, तर एक महिन्यापर्यंतचा साधा तुरुंगवास किंवा अडीच हजार रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मानवी जीवन किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.