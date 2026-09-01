कोल्हापूर

Kolhapur Ganeshotsav: काेल्हापुरातील गणेश मंडळांनो सावधान! लेसर लाईट आणि CO2 कॅनिस्टर वापरल्यास थेट फौजदारी कारवाई

Laser Lights and CO2 Canisters Banned for Kolhapur Ganeshotsav: गणेशोत्सवात लेसर लाईट, प्रेशर मिडस् व CO2 कॅनिस्टरवर जिल्हाधिकाऱ्यांची बंदी; नियम मोडल्यास फौजदारी गुन्हा व तुरुंगवासाची तरतूद
Ganeshotsav 2026 Kolhapur Bans Laser Lights Pressure Media and CO2 Canisters in Processions and Public Events

Ganeshotsav 2026 Kolhapur Bans Laser Lights Pressure Media and CO2 Canisters in Processions and Public Events

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: गणेशोत्सवाच्या कालावधीत सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या मिरवणुका, तसेच इतर कार्यक्रमांमध्ये लेसर लाईटसह प्रेशर मिडस्, कार्बनडाय ऑक्साईड कॅनिस्टर गॅसचा वापर करण्यास जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी बंदी घातली आहे.

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