Kolhapur Ganeshotsav: ‘प्रेशर मिड’ वापरून आवाज वाढविल्यास सिस्टीम जप्त प्रिया पाटील; साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनसोबत पोलिसांची बैठक

कोल्हापूर: आवाजाची मर्यादा पाळण्याचे बंधन असतानाही काही साउंड सिस्टीममध्ये ‘प्रेशर मिड’चा वापर करून कर्णकर्कश आवाज निर्माण केला जातो. लहान मुले, वृद्धांचा थरकाप उडविणाऱ्या अशा साउंड सिस्टीमवर कारवाई केली जाणार आहे. मिरवणुकीत महिला, मुलींचा सहभाग असल्याने स्मोकरद्वारे धूर केल्यास गैरप्रकार घडू शकतात. गतवर्षी अनेकांच्या डोळ्यांना घातक लेसरमुळे इजा झाल्याचेही समोर आल्याने स्मोकर, लेसर वापराला पूर्णपणे बंदी असेल, असा इशारा शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी दिला..आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस दल आणि साउंड व लाईट असोसिएशन सदस्यांमध्ये गुरुवारी सायंकाळी शाहू स्मारक भवनमध्ये बैठक झाली. आवाजाची मर्यादा, वेळेचे बंधन आणि घातक लेसर वापर टाळण्यावर चर्चा झाली. काही मंडळांकडून जिल्ह्याबाहेरील साउंड सिस्टीमचा वापर होऊन नियमांचे उल्लंघन केले जाते. यामुळे अशा साउंड सिस्टीमला मनाई करावी, अशा सूचना मांडण्यात आल्या. उपअधीक्षक पाटील म्हणाल्या, ‘साउंड सिस्टीमला वेळेची व आवाजाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. याचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर आहे. नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास पोलिस प्रशासनाकडून कारवाई.Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार.कोल्हापूर: साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनसोबत बैठकीत बोलताना शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील. समोर उपस्थित साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनचे मालक. अटळ आहे. कोल्हापूरच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीला मोठी परंपरा असल्याने याचे भान सर्वांनी राखावे.’ शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष डोके, राजारामपुरीचे विकास जाधव, लक्ष्मीपुरीचे श्रीराम कन्हेरकर यांच्यासह जिल्हा साउंड सिस्टीम व लाईट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते..Multibagger Stock: केवळ 8 महिन्यांत 1 लाखाचे 5 लाख झाले! AI शेअरने गुंतवणूकदारांना दिला 500% रिटर्न.बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे.... साउंड सिस्टीमचा आवाज वाढविणारी उपकरणे वापरण्यास मनाई स्ट्रक्चरसाठी उंची व रुंदीची मर्यादा मिरवणुकीत सहभागी वाहनांची तपासणी करून ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र आवश्यक घातक लेसर, स्मोकरला बंदी.... मिरवणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या लेसरमुळे अनेकांच्या डोळ्याची दृष्टी धोक्यात आली आहे. तसेच धूर सोडणाऱ्या मशीनमुळे लहान मुले, वृद्धांना श्वसनाचा धोका होतो. मिरवणुकीत महिला, मुलींचा सहभाग असल्याने स्मोकरद्वारे धूर केल्यास गैरप्रकार घडू शकतात. गतवर्षी अनेकांच्या डोळ्यांना घातक लेसरमुळे इजा झाल्याचेही समोर आल्याने स्मोकर, लेसर वापराला पूर्णपणे बंदी असेल, असे उपअधीक्षक पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.