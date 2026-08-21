कोल्हापूर

Kolhapur Ganeshotsav: ‘प्रेशर मिड’ वापरून आवाज वाढविल्यास सिस्टीम जप्त प्रिया पाटील; साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनसोबत पोलिसांची बैठक

Kolhapur Police Issue Sound System Rules for Ganeshotsav: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर पोलिसांनी साउंड सिस्टीमसाठी आवाज व वेळेची मर्यादा पाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
Kolhapur Ganeshotsav

Kolhapur Ganeshotsav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: आवाजाची मर्यादा पाळण्याचे बंधन असतानाही काही साउंड सिस्टीममध्ये ‘प्रेशर मिड’चा वापर करून कर्णकर्कश आवाज निर्माण केला जातो. लहान मुले, वृद्धांचा थरकाप उडविणाऱ्या अशा साउंड सिस्टीमवर कारवाई केली जाणार आहे. मिरवणुकीत महिला, मुलींचा सहभाग असल्याने स्मोकरद्वारे धूर केल्यास गैरप्रकार घडू शकतात. गतवर्षी अनेकांच्या डोळ्यांना घातक लेसरमुळे इजा झाल्याचेही समोर आल्याने स्मोकर, लेसर वापराला पूर्णपणे बंदी असेल, असा इशारा शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी दिला.

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