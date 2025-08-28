कोल्हापूर

Kolhapur Ganpati Clash : कोल्हापुरात गणपती मिरवणुकीत राडा, नाचत का नाहीस म्हणून वाजीद जमादारवर सपासप वार केले अन्

Ganpati Procession Attack : राजारामपुरीत गणेशोत्सव आगमन मिरवणुकीत नृत्य करण्यावरून दोन तरुणांमध्ये आज रात्री वाद झाला. यात एकाने चाकू हल्ला केला. यात वाजीद जमादार (रा. सायबर चौक) जखमी झाला आहे.
Kolhapur Crime : राजारामपुरीत गणेशोत्सव आगमन मिरवणुकीत नृत्य करण्यावरून दोन तरुणांमध्ये आज रात्री वाद झाला. यात एकाने चाकू हल्ला केला. यात वाजीद जमादार (रा. सायबर चौक) जखमी झाला आहे. त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राजारामपुरीतील चौथ्या गल्लीत हल्ल्याचा प्रकार घडला.

