Kolhapur Ganpati Clash : कोल्हापुरात गणपती मिरवणुकीत राडा, नाचत का नाहीस म्हणून वाजीद जमादारवर सपासप वार केले अन्

Kolhapur Crime : राजारामपुरीत गणेशोत्सव आगमन मिरवणुकीत नृत्य करण्यावरून दोन तरुणांमध्ये आज रात्री वाद झाला. यात एकाने चाकू हल्ला केला. यात वाजीद जमादार (रा. सायबर चौक) जखमी झाला आहे. त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. राजारामपुरीतील चौथ्या गल्लीत हल्ल्याचा प्रकार घडला..पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, राजारामपुरी परिसरात दुपारपासून डॉल्बीच्या दणदणाटात गणेश आगमनाच्या मिरवणुका निघाल्या. रात्री तीव्र प्रकाशाचा झगमगाट व डॉल्बीच्या दणदणाटावर अनेक मंडळांचे कार्यकर्ते नाचत होते. याचवेळी जमादार याला त्याचे कार्यकर्ते मित्र भेटले. यातील एकाने जमादार याला नाचण्याचा आग्रह केला; तेव्हा जमादार नाचणार नसल्याचे सांगत होता. यातून वाद सुरू झाला. अचानकपणे जमादार याच्यावर एकाने चाकू हल्ला केला. गर्दीतच हल्ल्याचा प्रकार घडला. गर्दीचा फायदा घेत हल्लेखोर संशयित तरुण पसार झाला. यानंतर तेथे एकच धावपळ उडाली. कार्यकर्त्यांनी जमादाराला जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल केले..या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आले. त्यांनी हल्लखोराचा शोध सुरू केला. एका इमारतीजवळून संशयित हल्लेखोर पळून जात असल्याचे सीसीटीव्हीतील चित्रण मिळाले. त्या आधारे पोलिस शोध घेत होते; मात्र रात्री उशिरापर्यंत हल्लेखोर मिळून आला नाही. पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील व त्यांचे सहकारी रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुकीवर लक्ष ठेवून होते..Kolhapur Viral Video : गणेश आगमन मिरवणुकीत 'भाई'चे गाणे घरासमोर का वाजवलास?, थेट बंदूक काढली अन् कोल्हापुरातील व्हिडीओची जोरदार चर्चा.गर्दी वाढता वाढेडॉल्बीच्या दणदणाटात निघालेल्या मिरवणुकीत सहभागी होण्यासाठी शहरातील उपनगरांसोबत ग्रामीण भागातील तरुण आले होते. रेल्वे फाटक, लॉ कॉलेज चौक, राजारामपुरी बारावी गल्ली आदी परिसरात दुचाकी पार्क करून तरुणवर्ग मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. गर्दी वाढली तसा पोलिसांवर बंदोबस्ताचा ताणही वाढला. रात्री उशिरापर्यंत गर्दी कायम होती..