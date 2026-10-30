Gokul Chairman Election Dispute in Kolhapur : महायुतीचा तांत्रिक डाव की सतेज पाटलांची नवी चाल? 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदावरून कोल्हापुरात राजकीय संघर्ष टोकाला, आज कोर्टात सुनावणी

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीवरून निर्माण झालेला कायदेशीर पेच अद्याप कायम आहे. १४ संचालकांच्या आवश्यक कोरमअभावी गुरुवारी (ता. २९) अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेली विशेष सभा तहकूब करावी (Gokul chairman election dispute) लागली. महायुतीच्या १२ संचालकांनी गैरहजर राहून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रोखली. मात्र, या तांत्रिक पेचावर तोडगा काढण्यासाठी समविचारी आघाडीचे नेते सतेज पाटील यांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर आज दुपारी सुनावणी होणार आहे..गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने १३, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे बहुमत असूनही अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या उपस्थितीचा अडथळा समविचारी आघाडीसमोर निर्माण झाला. गुरुवारी झालेल्या विशेष सभेला समविचारी आघाडीचे १३ संचालक उपस्थित होते. मात्र, महायुतीच्या १२ संचालकांनी दांडी मारल्याने आवश्यक कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. परिणामी, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सभा तहकूब केली..सभा तहकूब झाल्यानंतर समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी एकत्र येत समांतर सभा घेतली. या सभेत बहुमताच्या जोरावर शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड केल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, अशा पद्धतीने अध्यक्ष निवड जाहीर करता येत नाही, अशी भूमिका महायुतीने घेतली. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीच्या वैधतेवरून दोन्ही गटांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे..Gokul Chairman Election : 'नविद मुश्रीफ यांच्या नावाचं पाकीट दिलं, तेव्हा मी जातीवादी नव्हतो का?'; सतेज पाटलांचा हसन मुश्रीफांना सवाल, थेट पुराव्यासह उघड केली जुनी बात.दरम्यान, अध्यक्ष निवडीवेळी उपस्थित राहण्याची विनंती सतेज पाटील यांनी महायुतीच्या नेत्यांना फोन करून केली होती. निवडणूक प्रक्रिया संपली असून आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, महायुतीच्या संचालकांनी सभेला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतल्याने अध्यक्ष निवडीचा पेच अधिकच वाढला..यावर तोडगा काढण्यासाठी समविचारी आघाडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अध्यक्ष निवड ही निवडणूक प्रक्रिया असल्याने त्यासाठी सभेचा कोरम आवश्यक नाही. त्यामुळे समांतर सभेत केलेली अध्यक्ष निवड कायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या निवडीला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी सतेज पाटील यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदी चुयेकर, समांतर सभेत मोठी घोषणा; सतेज पाटलांचा मास्टरस्ट्रोक, आता महायुतीच्या भूमिकेकडे लक्ष.काय म्हणाले पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर?गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीवरून निर्माण झालेल्या वादावर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महायुतीची भूमिका स्पष्ट केली. गोकुळच्या नियमांनुसार अध्यक्ष निवडीसाठी किमान १४ संचालक उपस्थित असणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत १३-१२ असा निकाल लागला असला, तरी आवश्यक संख्येअभावी अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर अध्यक्ष निवड झाल्याचा दावा करणे योग्य नाही, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले..सभेसाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ समविचारी आघाडीकडेही नाही. महायुतीचे संचालक सध्या सभेला उपस्थित राहिले नसले, तरी पुढील बैठकीला ते उपस्थित राहतील. कोणतीही प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीनेच पूर्ण करावी लागते. आवश्यक १४ संचालक उपस्थित राहिल्यानंतरच अध्यक्ष निवडीची पुढील प्रक्रिया होईल, असेही त्यांनी सांगितले..निवडणुकीनंतर दोन्ही गटांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक होते; मात्र तो साधता आला नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देण्याऐवजी दोन्ही बाजूंचे प्रमुख नेते एकत्र बसून योग्य भूमिका निश्चित करतील. अध्यक्षपदाची निवड कायदेशीर प्रक्रियेतूनच होईल, असा विश्वासही आबिटकर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय भूमिका मांडली जाते आणि न्यायालयाकडून काय निर्णय दिला जातो, याकडे गोकुळसह कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.