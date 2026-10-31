Gokul Chairman Election Controversy : नविद 'गोकुळ'चे अध्यक्ष व्हावेत हे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठरलं, नाव सुचविण्याबाबत सतेज पाटलांचा काही संबंध नाही; हसन मुश्रीफांनी स्पष्टच सांगितलं

कोल्हापूर : नविद मुश्रीफ गोकुळचे अध्यक्ष व्हावेत, म्हणून आमदार सतेज पाटील यांनी बंद पाकिटात नाव दिलेले नाही. तर, तो निर्णय मुख्यमंत्र्यांसमोर झाला होता, नाव सुचविण्याबाबत सतेज पाटील यांचा (Satej Patil role in Gokul chairman election) संबंध नव्हता, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान, गोकुळ अध्यक्ष निवडीच्या पुढील बैठकीला महायुतीचे संचालक उपस्थित राहतील, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी नमूद केले..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘अरुण डोंगळे यांच्यानंतर गोकुळचा अध्यक्ष कोणाला करावे?, अशी चर्चा झाल्यानंतर आमदार सतेज पाटील यांनी बाबासाहेब चौगले यांचे नाव सुचवले होते. चौगलेंचे नाव सांगितल्यावर डोंगळे राजीनामा देणार नाहीत, त्याऐवजी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करूया, शशिकांत हे डोंगळे यांच्या गुरूंचा मुलगा असल्यामुळे डोंगळे राजीनामा देतील, असे सांगितले होते. यावर श्री. डोंगळे यांनी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले तरच मी राजीनामा देणार असल्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर हा प्रश्न मुंबईत गेला. मुंबईत गेल्यानंतर अध्यक्ष महायुतीचाच झाला पाहिजे, अशी मुख्यमंत्र्यांसमोर चर्चा झाली..Gokul Chairman Election : 'नविद मुश्रीफ यांच्या नावाचं पाकीट दिलं, तेव्हा मी जातीवादी नव्हतो का?'; सतेज पाटलांचा हसन मुश्रीफांना सवाल, थेट पुराव्यासह उघड केली जुनी बात.त्यानंतर नविद यांचे नाव अध्यक्ष पदासाठी निश्चित केले. यात सतेज पाटील यांनी नाव दिले म्हणणे चुकीचे आहे. दरम्यान, ‘शेतकऱ्यांनी तुम्हाला बहुमत दिले असेल, तर आम्ही बैठकीला उपस्थित राहण्याचा आग्रह कशासाठी धरता. तुम्हाला बहुमत मिळाले असेल, तर तुमचा अध्यक्ष करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. त्यासाठी आमची गरज कशाला लागते. आम्ही छोटी माणसं आहोत, आमच्याकडून अपेक्षा कसली करता, असा सवालही मुश्रीफ यांनी केला..Gokul Chairman Election Dispute in Kolhapur : महायुतीचा तांत्रिक डाव की सतेज पाटलांची नवी चाल? 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदावरून कोल्हापुरात राजकीय संघर्ष टोकाला, आज कोर्टात सुनावणी....तर आमची तुम्हाला गरज काय?आमदार सतेज पाटील यांच्या दोन्ही हाताला तीन मंत्री, दहा आमदार, तीन खासदार दंडाला बांधल्यानंतर आमच्यासारख्या गरिबांची तुम्हाला काय गरज आहे. त्यांना आमची आवश्यकता नाही. त्यामुळे गोकुळ निवडणूक झाल्यानंतर जे काही झाले ते योग्य नाही, अशी खंतही श्री. मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.