Gokul Election Results : कुठे क्रॉस व्होटिंगचा फटका, तर कुठे एकजुटीचा करिष्मा; गोकुळ निवडणुकीत 'या' तालुक्यांनी कशी बदलली संपूर्ण बाजी?

-सुनील कोंडुसकरचंदगड : गतवेळेच्या चुका टाळत माजी आमदार राजेश पाटील, माजी राज्यमंत्री भरमू पाटील आणि आमदार शिवाजी पाटील गटाने सामंजस्याची भूमिका घेतली. दोन्ही गटांनी एकत्रित प्रचार केल्याचा लाभ राजेश पाटील यांना झाला. मात्र, दीपक पाटील यांना अन्य तालुक्यांतून क्रॉस व्होटिंगमुळे पराभवाचा फटका बसला. राजर्षी शाहू आघाडीचे उमेदवार विशाल पाटील यांनाही अन्य तालुक्यांतून अपेक्षित पाठबळ मिळाले नाही..गत निवडणुकीत राजेश पाटील यांच्या पत्नी सुश्मिता पाटील आणि दीपक पाटील रिंगणात होते. मात्र, स्थानिक राजकीय समीकरणांना अधिक महत्त्व दिल्याने दोन्ही उमेदवारांना फटका बसला होता. यावेळी ही चूक टाळून राजेश पाटील, दीपक पाटील यांनी एकत्रित प्रचार केला. त्याचा फायदा राजेश पाटील यांना झाला. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राजेश पाटील यांच्यासाठी ‘गोकुळ’मधील विजय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला आहे. दीपक पाटील यांना सलग दुसऱ्यांदा पराभवाला सामोरे जावे लागले. भरमू पाटील यांना मानणारा मोठा वर्ग असल्याने जनसंपर्क वाढवून संघटन मजबूत करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. गोपाळराव पाटील यांचे चिरंजीव विशाल पाटील यांच्या पराभवाने त्यांच्या गटालाही धक्का बसला.दृष्टिक्षेपात...तालुक्यातील राजकीय गटांच्या ताकदीची पुन्हा एकदा घेतली परीक्षाअन्य तालुक्यांतून दीपक पाटील यांना क्रॉस व्होटिंगचा फटकाराजेश पाटील यांना राजकीय विस्ताराची संधीगोपाळराव पाटील गटाला विस्तारासाठी नव्याने प्रयत्न करावे लागतीलतिन्ही नेत्यांसमोर आपापले गट मजबूत करण्याचे आव्हान.Gokul Election Result : 'गोकुळ'च्या निकालाने मंडलिक-मुश्रीफ वादाला उकळी! वीरेंद्र मंडलिक 'इन', नविद 'आउट; वाचा हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाच्या पराभवामागची Inside story.जिंकला निवडणुकीचा ‘खेळ,’ काँग्रेसला मिळणार ‘बळ’-रणजित कालेकरआजरा : गोकुळ दूध संघातील विजयामुळे आजरा तालुक्यात राजकीयदृष्ट्या पीछेहाट झालेल्या काँग्रेसला बळ मिळाले आहे. विद्यमान संचालिका अंजना रेडेकर यांनी काँग्रेसशी निष्ठा कायम ठेवत मिळवलेल्या यशामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. आगामी जिल्हा बँक आणि आजरा साखर कारखाना निवडणुका होत असून, या निकालाने काँग्रेसला विचारात घेण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर तालुक्यातील दिग्गज नेत्यांनी राष्ट्रवादीची वाट धरल्याने ताकद कमी झाली होती. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही पक्षाला उमेदवार मिळवता आले नाहीत. नगरपंचायत निवडणुकीत पाच जागांवर मिळवलेल्या विजयानंतर पक्षाला मोठे यश मिळाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर अंजना रेडेकर यांचा विजय काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताकद देणारा आहे..ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि सहकार क्षेत्रातील जुने संबंध ही काँग्रेसची जमेची बाजू आहे. ‘गोकुळ’मधील यशामुळे आगामी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जागा वाटप आणि राजकीय आघाड्यांबाबत काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर वाढण्याची शक्यता आहे. काही निवडणुकांमध्ये सातत्याने अपयश स्वीकारावे लागल्यामुळे काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांत मरगळ आली होती. अंजना रेडेकर यांच्या विजयाने कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य पसरले आहे. या यशाचा लाभ घेऊन तालुक्यात पक्षाचे संघटन बळकट करण्याचे आव्हान नेतृत्वासमोर असेल.दृष्टिक्षेपात...जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पडसाद उमटणारचराटींचा पराभव भाजपला धक्का देणारामहायुतीमधील भाजप व राष्ट्रवादीतील संबंधांवर परिणामपुन्हा एकदा खुल्या गटातील प्रतिनिधी पदापासून वंचिततालुक्याचे राजकीय संदर्भ बदलण्याची शक्यता.Satej Patil Strategy In Gokul Election : महायुतीचे तीन मंत्री, मुख्यमंत्री एका बाजूला अन् सतेज पाटील एकटे; 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत कसा पेटवला 'वादळात दिवा'?.महायुतीची पीछेहाट, काँग्रेसला मिळणार उभारी-कुंडलिक पाटीलकुडित्रे : गोकुळच्या निकालाने तालुक्यातील राजकीय समीकरणांचे वारे पूर्णपणे बदलले. आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह महायुतीच्या मातब्बरांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. गेली अनेक वर्षे सत्तेवर असलेले विश्वास पाटील, एस. आर. पाटील यांना पराभवाचा सामना करावा लागला, तर आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वावर मतदारांनी पूर्ण विश्वास दाखवला..आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे सेनेला चार जागा दिल्या, तर पी. एन. पाटील गटाला केवळ एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले होते. महायुतीमधील अतिआत्मविश्वास आणि अंतर्गत बेबनावाचा पुरेपूर फायदा उठवत जोडण्या लावून आमदार सतेज पाटील यांनी प्रत्येक ठरावधारकाच्या घरापर्यंत धडक मारली. शपथा आणि ‘‘गोकुळ गुजरातच्या घशात जाणार का’’ हा प्रचाराचा मुद्दा ठरावधारकांच्या जिव्हारी लागला आणि मतपेटीत महायुतीविरोधी संताप दिसला. फुटीर मतदानामुळे पहिल्या फेरीपासून समविचारी आघाडीचे उमेदवार आघाडीवर होते. पी. एन. पाटील गटाचे राहुल पाटील मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले.दृष्टिक्षेपात...महायुतीला अंतर्गत बेबनाव नडलानेत्यांनी एकमेकाचे उट्टे काढलेपी. एन. पाटील गटाला एकच उमेदवार दिल्याने फटकाबाप म्हणून संबोधलेले विश्वास पाटील यांना धक्काजिल्हा बँक निवडणुकीत काँग्रेसला उभारी मिळणार.‘समविचारी’ला साथ, सतेज पाटलांना ‘हात’-पंडित सावंतगगनबावडा : आमदार सतेज पाटील यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची परंपरा तालुक्याने कायम राखली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, केडीसीसी बँक, अशा निवडणुकांप्रमाणेच गोकुळच्या निवडणुकीतही तालुक्यातील मतदारांनी समविचारी आघाडीला भक्कम साथ दिली. गोकुळचे माजी संचालक बयाजी शेळके यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळविला. तालुक्याचे सहकार क्षेत्रातील स्थान पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..मागील गोकुळच्या निवडणुकीत आमदार पाटील यांनी सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ते बयाजी शेळके यांना उमेदवारी देत निवडून आणले. शेळके यांनी गेल्या पाच वर्षांत कामाच्या माध्यमातून त्यांचा विश्वास सार्थ ठरविल्याने त्यांना यंदा पुन्हा संधी मिळाली. यंदाच्या निवडणुकीतही त्यांनी विरोधी उमेदवार विश्वास जाधव यांचा पराभव करत विजयाची पुनरावृत्ती केली. गोकुळच्या निवडणुकीत गगनबावडा तालुक्यातील मतदारांनी समविचारी आघाडीच्या पॅनेलला साथ देत आपली एकजूट दाखवून दिली. त्यामुळे समविचारी आघाडीच्या विजयात तालुक्याचा मोलाचा वाटा ठरला.दृष्टिक्षेपात...‘गोकुळ’च्या विजयात गगनबावड्याचा मोलाचा वाटाबयाजी शेळके सलग दुसऱ्यांदा विजयीसमविचारी आघाडीला तालुक्यातील मतदारांची भक्कम साथआमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वावरील विश्वास कायमजिल्हास्तरीय संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देत गगनबावड्याचा सन्मान.शेवटपर्यंत विजयाची धाकधूक तरी, ‘कर्णसिंह’ पडले भारी-शामराव पाटीलशाहूवाडी : जनसुराज्यचे कर्णसिंह गायकवाड सलग दुसऱ्यांदा विजयी झाल्याने जनसुराज्य पक्षाचे सहकारातील वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. त्यामुळे माजी आमदार कै. संजीवनीदेवी गायकवाड व कर्णसिंह गायकवाड यांच्या रूपाने ‘गोकुळ’चे प्रतिनिधित्व २० वर्षे गायकवाड घराण्यातच राहिले. मतमोजणीतील फेरपडताळणीची उलथापालथ मात्र शेवटपर्यंत विजयातील धाकधूक वाढवणारी ठरली..Gokul Chairman 2026 : 'गोकुळ'चा नवा अध्यक्ष कोण? आमदार सतेज पाटलांनी दिलेला शब्द पाळत 'या' नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता!.शाहूवाडीतून गोकुळ दूध संघासाठी आपली उमेदवारी कायम राहावी, यासाठी सुरुवातीपासून कर्णसिंह गायकवाड प्रयत्नशील राहिले. मात्र, काँग्रेस पक्षात कार्यरत असणाऱ्यांना जनसुराज्यातून उमेदवारी का, असा कळीचा मुद्दा अन्य इच्छुकांनी उचलून धरल्याने कर्णसिंह यांना सुरुवातीला विरोध झाला. शेवटी मुत्सदेगिरीने कर्णसिंह यांनी काँग्रेसमधून थेट जनसुराज्य पक्षातच प्रवेश केला. त्यांचा हा निर्णय पुन्हा एकदा ‘गोकुळ’मध्ये विजयी होण्यास कारणीभूत ठरला. तालुक्याबरोबरच जिल्ह्यातून एकूण २५८२ असे मताधिक्य घेत ते विजयी झाले. मात्र, क्रॉस व्होटिंगमुळे जय, पराजय अशा द्विदास्थितीत निकाल शेवटपर्यंत घालमेल वाढविणारा ठरला. फेरमतमोजणीमध्ये कर्णसिंह यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. सलग दुसऱ्यांदा विजयाचा गुलाल त्यांना लागला. माजी आमदार सत्यजित पाटील यांनी माजी मंत्री सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे तालुक्यातील लढतीत अधिक रंग भरला होता.दृष्टिक्षेपात...गायकवाड घराण्यात २० वर्षे ‘गोकुळ’ची सत्ताजनसुराज्यची उमेदवारी कर्णसिंह गायकवाड यांच्या पथ्यावरसतेज पाटील यांच्या वर्चस्वाने सत्यजित पाटील गटाला उभारीशाहूवाडी तालुक्याला ४० वर्षांपासून ‘गोकुळ’चे प्रतिनिधित्वआमदार डॉ. विनय कोरे यांची प्रचारातील व्यूहरचना यशस्वी.महायुतीला ‘धक्का’ काॅँग्रेसचा विजय पक्का-अवधूत पाटीलगडहिंग्लज : कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होईल तिकडे वारे वाहतात, असे शास्र आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून विजयाच्या चर्चेचा सारा दाब तालुक्याच्या पश्चिम भागात होता. मात्र, शास्त्रानुसारच विजयाचे वारेही जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहिले अन् दक्षिणेकडील विद्याधर गुरबे यांच्या पदरात विजयाचे दान पडले. ‘गोकुळ’च्या निकालाने महायुतीला धक्का दिला, तर काँग्रेसला पर्यायाने महाविकास आघाडीला संजीवनी मिळाली. गतनिवडणुकीत अंतर्गत काटशहातून संचालकपदाची तालुक्याची पाटी कोरीच होती. या पार्श्वभूमीवर यावेळी महायुतीकडून मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे निकटवर्तीय सतीश पाटील, तर महाविकास आघाडीकडून आमदार सतेज पाटील यांचे निष्ठावंत विद्याधर गुरबे व सुभाष डोंगरे रिंगणात होते. सतीश पाटील यांनी वर्षभरापासून तयारी केली होती..नियोजनातही आघाडी घेतली होती. मात्र, महायुतीविरोधात मतदारांनी व्यक्त केलेल्या रोषात त्यांचाही पराभव चुकला नाही. गुरबे यांचा गतनिवडणुकीत अवघ्या १६ मतांनी पराभव झाला होता. मागील चुकांची दुरुस्ती आणि सहानुभूतीच्या लाटेने यावेळी विजयाची माळ त्यांच्या गळ्यात घातली. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतरचा हा विजय त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला बळ देणारा ठरणार आहे. नवख्या डोंगरे यांच्या पराभवाचे शल्य फारसे कोणाला वाटणार नाही.दृष्टिक्षेपात...‘गोकुळ’मध्ये पाच वर्षांनंतर गडहिंग्लजला प्रतिनिधित्वकाँग्रेसच्या विद्याधर गुरबेंच्या राजकीय कारकिर्दीला बळ देणारा विजयकोणत्याही निवडणुकीत सतीश पाटलांचा २० वर्षांनंतर प्रथमच पराभव‘महाविकास’ने गोपनीय पद्धतीने लावलेले नियोजन यशस्वीमतदार बाहेर नेऊनही त्यांचा अंदाज घेण्यात महायुती कमी पडली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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