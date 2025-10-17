Gokul Dairy Sangh : गोकुळ दूध संघात सत्ता महायुतीची विरोधात मोर्चा महायुतीचाच, नेमकं कोणाचा कोणाल विरोध...

Kolhapur Gokul Dairy : ‘गोकुळ’मध्ये महायुतीची सत्ता असली तरी आज झालेल्या आंदोलनात महायुतीतीलच घटक पक्ष परस्परांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र दिसले. डिबेंचर कपातीच्या निर्णयाविरोधात महायुतीतील घटक पक्ष असणाऱ्या भाजपच्या शौमिका महाडिक यांनी काढलेल्या मोर्चामुळे सत्ताधारी महायुतीतील अंतर्गत मतभेद सार्वजनिक पातळीवर आले आहेत. यातून शेतकरी, दूध संस्थांना न्याय मिळालाच पाहिजे, यात दुमत नाही, त्यासाठी योग्य निर्णय अपेक्षित आहे..‘गोकुळ’चे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ हे महायुतीच्या घटक पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे असून, संघात त्यांचे नेतृत्व आहे परंतु; या नेतृत्वाविरोधातच मोर्चाचे नेतृत्व महायुतीच्याच दुसऱ्या घटक पक्षातील शौमिका महाडिक (भाजप) यांनी केले. डिबेंचर कपातीच्या निर्णयाविरोधात प्राथमिक दूध संस्था, उत्पादक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांना अपेक्षित असणाऱ्या मागण्या गोकुळ संचालकांसमोर व्यक्त केल्या. या मोर्चात ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे (राष्ट्रवादी), संचालक अजित नरके, बाळासाहेब खाडे यांच्या मतांविरोधात महाडिक यांच्यासह मोर्चात सहभागी प्रतिनिधींनीही नाराजी व्यक्त केली..त्यामुळे डिबेंचरसारखा विषय महायुतीच्या घटक पक्षांतर्गत सोडवला जाऊ शकतो, यासाठी मोर्चा काढण्याची किंवा मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना सत्तेतील महायुतीच्या संचालकांनीच उत्तर देण्याची गरज का भासते, असा सवाल आहे. ‘गोकुळ’चे सत्ताधारी असो किंवा विरोधक यांनी शेतकरी आणि दूध संस्थांच्या हिताचा निर्णय घेतलाच पाहिजे. यात कोणाचेही दुमत नाह; पण महायुतीत राहूनच एकमेकांविरोधाच्या कारभाराबाबत टीका केली जात असेल तर महायुतीतील हा बेबनाव ठळकपणे दिसून येत आहे..Kolhapur Gokul News: गाई-म्हशी घेऊन दूध संस्थाचालक गोकुळ कार्यालयावर धडकले | Sakal News.मोर्चात शौमिका महाडिक यांनी गोकुळ प्रशासनावर पारदर्शकतेचा अभाव, उत्पादकांविषयी अन्यायकारक निर्णय आणि डिबेंचर कपातीमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप केला. ‘शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर चालणाऱ्या गोकुळने त्यांच्याच हिताला तडा दिला आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे, गोकुळच्या सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय संस्थेच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. महायुतीतल्या घटक पक्षांतील या तणावामुळे ‘गोकुळ’च्या आगामी निर्णय प्रक्रियेलाही नवीन वळण लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.