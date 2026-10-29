Gokul Chairman Election : 'नविद मुश्रीफ यांच्या नावाचं पाकीट दिलं, तेव्हा मी जातीवादी नव्हतो का?'; सतेज पाटलांचा हसन मुश्रीफांना सवाल, थेट पुराव्यासह उघड केली जुनी बात

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना धार आली आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आमदार सतेज पाटील यांच्यावर जातीयवादी प्रचार केल्याचा गंभीर आरोप (Satej Patil reply to Hasan Mushrif casteism allegations) केला. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना सतेज पाटील यांनी मुश्रीफ यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. ‘गोकुळच्या चेअरमनपदासाठी नविद मुश्रीफ यांच्या नावाचे पाकीट दिले, त्यावेळी मी जातीवादी नव्हतो का?’ असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला..सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘तुमच्या मुलाला चेअरमन करण्यासाठी मी नावाचे पाकीट दिले होते. त्यावेळी मुश्रीफ साहेबांना मी स्वतः सांगितले होते. मग त्यावेळी मी जातीवादी नव्हतो का?’’ असा सवाल करत त्यांनी मुश्रीफ यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले..मुश्रीफ साहेबांनी ज्यांच्याबद्दल बोलायला पाहिजे, त्यांच्याबद्दल ते बोलत नाहीत. ज्यांनी त्रास दिला, त्यांच्यावर ते भाष्य करत नाहीत. आपल्या मुलाला कुणी पाडले, हेही त्यांना माहिती आहे, असा टोलाही सतेज पाटील यांनी लगावला..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्षपदी चुयेकर, समांतर सभेत मोठी घोषणा; सतेज पाटलांचा मास्टरस्ट्रोक, आता महायुतीच्या भूमिकेकडे लक्ष.शेतकऱ्यांसाठी लढत असाल, तर बैठकीला यायला हवे होते’गोकुळच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दलही सतेज पाटील यांनी विरोधकांवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘आम्ही शेतकऱ्यांसाठी लढत आहोत, गोकुळ वाचला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. जर तुम्हीही शेतकऱ्यांसाठी लढत असल्याचे सांगत असाल, तर आजच्या बैठकीला यायला हवे होते. बारा संचालकांपैकी काही संचालक बैठकीला उपस्थित राहण्यास तयार होते. माझा मुलगा चेअरमन होणार नव्हता, तरीही मी गोकुळच्या हितासाठी भूमिका मांडत होतो.’’.गोकुळमध्ये आमच्याकडे बहुमत असल्याचे आता देशालाच नव्हे, तर जगालाही माहिती आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. या घडामोडींमुळे जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला..‘तीन बैठकींना गैरहजर राहिल्यास संचालकपद रद्द होऊ शकते’विरोधक असले, तरी लोकांनी निवडून दिलेले संचालक असल्याने त्यांनी बैठकीला उपस्थित राहायला हवे, असे सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही निवडून आला आहात, त्यामुळे बैठकीला यावे, ही आमची भूमिका आहे. सलग तीन बैठकींना अनुपस्थित राहिल्यास संचालकपद आपोआप रद्द होऊ शकते. लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले आहे, त्यामुळे तुम्ही संचालक मंडळाच्या कामकाजात सहभागी व्हायला हवे.’’ बैठकीसाठी कोरम आवश्यक असतो; मात्र निवड प्रक्रियेसाठी कोरमची अट लागू होत नाही, असा दावाही त्यांनी केला..‘सहकार क्षेत्रासाठी आजचा काळा दिवस’गोकुळच्या चेअरमन निवडीवर भाष्य करताना सतेज पाटील यांनी आजचा दिवस सहकार क्षेत्रासाठी काळा दिवस असल्याचे म्हटले. निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवड प्रक्रिया पार पाडण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, निवड झाली नाही. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर आम्ही चेअरमन निवडल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.