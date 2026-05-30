Gokul Politics : बंटी पाटलांना टक्कर देण्यासाठी महायुतीचा 'मास्टरस्ट्रोक'! 'गोकुळ'साठी कोरेंची मध्यस्थी अन् चंद्रकांतदादांनी काढला तोडगा, गुप्त बैठकीत नेमकं काय घडलं?

कोल्हापूर : गेल्या दोन महिन्यांपासून आरोप-प्रत्यारोपांमुळे चर्चेत असलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून महायुतीत निर्माण झालेला वाद अखेर मिटला (Mahayuti united for Gokul Milk Union election in Kolhapur) आहे. आज महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत गोकुळ दूध संघाची निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे लढविण्याची घोषणा केली. याचबरोबर निवडणुकीसाठी 'छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी' या पॅनलचीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली..या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवारी (ता. ३०) गोपनीयरीत्या पार पडली. बैठकीत सुरुवातीला काही मुद्द्यांवरून तीव्र चर्चा झाली. मात्र, अखेरीस सर्व नेत्यांमध्ये एकमत होऊन निवडणूक एकत्रितपणे लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार विनय कोरे तसेच जनसुराज्य शक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम उपस्थित होते..बैठकीच्या प्रारंभी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गोकुळ संदर्भातील काही निर्णयांबाबत नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः प्रशासक नियुक्ती आणि चौकशी प्रक्रियेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, "प्रशासक निवडीवेळी मला यादी का दाखविण्यात आली नाही? मी महायुतीचा घटक नाही का?" असा सवाल केला..दरम्यान, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार अमल महाडिक यांनीही काही मुद्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. गोकुळमधील चौकशीमागे कोणाचा पाठिंबा आहे, याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महायुतीच्या वतीने गोकुळच्या कोणत्याही प्रकरणावर भाष्य करण्यात आले नसल्याचा खुलासाही त्यांनी केला..यावेळी आमदार विनय कोरे यांनी मध्यस्थीची भूमिका बजावत सर्व नेत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. "मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक होत आहे. भूतकाळातील मतभेद विसरून महायुती म्हणून एकदिलाने निवडणुकीला सामोरे जाऊया. जुन्या वादांवर चर्चा न करता संघटितपणे लढणे हेच आपले ध्येय असावे," असे आवाहन त्यांनी केले..अखेर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चेचा समारोप करत पुढील वाटचालीचा मार्ग स्पष्ट केला. बैठकीत जागावाटपाबाबत अंतिम निर्णय झाला नसला तरी त्यासाठीचे प्राथमिक सूत्र निश्चित करण्यात आले. विविध गटांकडे येणाऱ्या ठरावांच्या आधारे जागावाटपाचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले..महायुतीच्या बैठकीनंतर जागावाटपाबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसेच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला.