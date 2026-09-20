कोल्हापूर

Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीचा नवा फॉर्म्युला! 25 नाही तर तब्बल 'इतक्या' जागांसाठी होणार चुरस, काय आहे गणित?

Gokul election 2026 Mahayuti 28 seats : गोकुळच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला २८ जागांचा होण्याची शक्यता आहे. वाढीव संचालक जागांमुळे भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि जनसुराज्य शक्तीमध्ये जागावाटपाची चर्चा रंगणार आहे.
Gokul election 2026 Mahayuti formula in Kolhapur

Gokul election 2026 Mahayuti formula in Kolhapur

esakal

लुमाकांत नलवडे
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कोल्हापूर : गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत महायुतीचा फॉर्म्युला २५ नाही, तर २८ जागांसाठी ठरण्याची शक्यता (Kolhapur Gokul Mahayuti) आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच वाढीव जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षांसाठी वाढीव जागांसह दोन तज्ज्ञ संचालक आणि शासन नियुक्त एक संचालकांच्या जागांचेही गणित मांडले जाणार आहे.

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