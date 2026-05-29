Gokul Politics : 'गोकुळ'च्या माजी संचालकांनी डोंगरावरील 'या' मंदिरात घेतली शपथ अन् देवदर्शनानंतर कोगनोळीतील फार्म हाउसवर केली मेजवानी; कर्नाटक सीमेवर मोठा बेत फत्ते?

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या(गोकुळ) काही माजी संचालकांनी कोल्हापूरपासून जवळच असलेल्या डोंगरावरील मंदिरात नतमस्तक होऊन सर्वांनी एकत्रित राहण्यासाठी पुन्हा एकदा शपथ (former Gokul directors unity meeting) घेतली. यानंतर कर्नाटक सीमा भागातील एका फार्म हाउसवर नेत्यांसह मेजवानी झाली. येथे पुढील नियोजनाचा बेत फत्ते झाल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे..गोकुळच्या रणसंग्रामाचा नारळ फुटला आहे. ठरावांवर चर्चा करण्यासाठी काही दिवस 'वेट ॲण्ड वॉच' करावे लागणार आहे. मात्र, तरीही नेत्यांनी सर्व संचालकांना एकत्रित ठेवण्यासाठी शहरापासून जवळच असलेल्या कर्नाटक रोडवरील एका डोंगरावरील मंदिरात काल रात्री सर्व जण एकत्रित आले. येथे त्यांनी यापूर्वीप्रमाणेच येथून पुढेही एकत्रित राहण्याची शपथ घेतली. गतवेळच्या निवडणुकीनंतर यातील संचालक याच डोंगरावर जावून अशीच शपथ घेऊन आले होते..आता पाच वर्षे संपली आहेत. पूर्वीप्रमाणेच पुढील वाटचालीसाठी येथून सुरुवात केली आहे. रात्री येथे देवदर्शन झाल्यानंतर सर्व संचालकांसाठी कोगनोळी नाक्यावरील एका फार्महाउसवर मेजवानीचे नियोजन होते. तेथे नेत्यांसह सर्व जण पोहचले. येथे उशिरापर्यंत निवडणुकीच्या नियोजनावर चर्चा झाली. कोणी कोणती जबाबदारी घ्यायची, साधारण किती ठराव मिळतील, यासाठी काय 'फिल्डिंग' लावायची याबाबतची सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते. याला काहींनी दुजोराही दिला..'गोकुळ' निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. यामध्ये सत्ताधारी आता महायुती म्हणून रिंगणात असणार आहेत. त्यामुळे भाजपा, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, अशा तीनही आघाड्यांतील उमेदवारांना संधी द्यावी लागणार आहे. संचालक मंडळांची संख्या वाढविली असली, तरीही विद्यमान कोण कोण रिंगणात राहणार, बदल कोणत्या ठिकाणी करायचा आहे, याबाबत गोपनीय चर्चा झाल्याचे समजते..नेत्यांकडून सर्वांना मार्गदर्शन करण्यात आले. कोणत्या तालुक्यात कोणी ठरावाबाबत आग्रही भूमिका घ्यायची, यावेळी सुपरवायझरचा आधार घेता येणार नाही. मात्र, तेथे समांतर यंत्रणा कोणती राबवायची, ती कोणी राबवायची याबाबतही नियोजन सुरू झाल्याची माहिती पुढे येत आहे..मुंबईत होणार खलबतेमहायुती म्हणून निवडणूक लढवणार, जिंकणार आणि अध्यक्ष ही महायुतीचाच होणार, असे भाष्य नेत्यांनी यापूर्वीच केले आहे. मात्र, अध्यक्षांसाठी महायुतीतील कोणत्या पक्षाचा चेहरा असेल, याबाबत मौन आहे. याच सोबत कोणत्या पक्षातील कोणते नाव पुढे येईल. त्यासाठी कोणता फॉर्म्युला तयार करायचा, याबाबत मुंबईत खलबते होणार असल्याचे समजते.