Hasan Mushrif Gokul Election Latest News : 'गोकुळ'मध्ये अजून फार पाणी चढणार आहे आणि फार पाणी उतरणारही आहे; असं का म्हणाले मंत्री हसन मुश्रीफ?

कोल्हापूर : अजून निवडणूक लागलेलीच आहे कुठे, गोकुळमध्ये अजून फार पाणी चढणार आहे आणि फार पाणी उतरणारही आहे, असे स्पष्ट मत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक बोलताना (Kolhapur Gokul election Mahayuti panel) व्यक्त केले..‘गोकुळ’मध्ये विजय आमचाच आहे, असे वक्तव्य आमदार शिवाजी पाटील यांनी केले आहे. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी हे मत व्यक्त केले. गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणून लढणार असल्याची पुनरुक्ती त्यांनी केली. बिनविरोधची चर्चा आजघडीला तरी झालेली नाही. पक्की यादी तयार होताच या प्रक्रियेला गती येईल आणि मुख्यमंत्री सांगतात त्याप्रमाणे पॅनेल होईल आणि वरचष्मा कोणाचा राहणार आहे हे तुम्हाला माहितीच आहे, असे सूचक वक्तव्यही त्यांनी केले..ते म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी या निवडणुका ९० दिवसांच्या आत म्हणजे ३ ऑगस्टपर्यंत घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ९० दिवस झाल्यानंतर योग्य कारणांसह काही थोडी मुदत वाढवून घ्यायची असेल, तर ती घ्यावी लागेल. नाहीतर या निवडणुका ३ ऑगस्टपर्यंत न झाल्यास याचिकाकर्त्या संस्थेने ९१ व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करण्याचाही इशारा दिला आहे..आमदार शिवाजी पाटील यांच्या विरोधात बोलताना ते म्हणाले, ‘ते सांगत असलेला हेरे सरंजामचा प्रश्न तत्कालीन आमदार स्वर्गीय नरसिंगराव पाटील यांनीच मिटवलेला होता. दौलत देसाई हे जिल्हाधिकारी होते, तेही त्या चंदगड तालुक्यातीलच होते. जिल्ह्यातील नऊ प्रांताधिकाऱ्यांना कामाला लावून त्यांनी हे सातबारे लिहिले होते. आमच्या हस्ते सातबारा उताऱ्यांची वितरणाचेही काम झाले होते.’.केडीसीसीची चौकशी करा म्हणजे समजेल...केडीसीसी बँकेची चौकशी करा म्हणजे समजेल सहकारी संस्था किती पारदर्शी आणि प्रामाणिकपणे चालविता येते, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आमदार शिवाजी पाटील यांना उत्तर दिले. वास्तविक मी त्यांच्या वक्तव्यावर काहीही मत प्रदर्शन करणार नव्हतो. कारण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, तुम्ही आपापसातील वक्तव्ये टाळा. ‘गोकुळ झाले, आता केडीसीसी बँकेची चौकशी करणार’ असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. अशी वक्तव्ये टाळतील, असे मला वाटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.