कोल्हापूर

Hasan Mushrif Gokul Election Latest News : 'गोकुळ'मध्ये अजून फार पाणी चढणार आहे आणि फार पाणी उतरणारही आहे; असं का म्हणाले मंत्री हसन मुश्रीफ?

Hasan Mushrif's Statement on Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीबाबत अजून अंतिम निर्णय झालेला नसून महायुतीचे पॅनेल ठरणार असल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ ऑगस्टच्या मुदतीमुळे निवडणूक प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.
Kolhapur Cooperative Politics Latest Update

Kolhapur Cooperative Politics Latest Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : अजून निवडणूक लागलेलीच आहे कुठे, गोकुळमध्ये अजून फार पाणी चढणार आहे आणि फार पाणी उतरणारही आहे, असे स्पष्ट मत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक बोलताना (Kolhapur Gokul election Mahayuti panel) व्यक्त केले.

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