Hasan Mushrif On Gokul Election : 'गोकुळ'च्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असणार अध्यक्षपदाची सूत्रे, मंत्री हसन मुश्रीफांनी काय केलं जाहीर?

Gokul election latest update : ‘गोकुळ’मध्ये शपथा घेण्यावर बोलणाऱ्यांनी यापूर्वी किती शपथा घेतल्यात, त्याची छायाचित्रे माझ्याकडे आहेत. आता बतावण्या बंद कराव्यात, वस्तुस्थितीला सामोरे जावे, रडत न बसता लढावं, असे आव्हान महायुतीच्या ‘छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी’चे प्रमुख मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिले. ‘गोकुळ’चा पुढचा अध्यक्ष मुख्यमंत्री ठरवतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. महायुतीचा अध्यक्ष करण्यासाठी यापूर्वी शशिकांत पाटील यांना डावलून नविद मुश्रीफ यांना अध्यक्ष केल्याचीही कबुली त्यांनी दिली. .प्रश्न : ‘गोकुळ’वर पाच वर्षे तुमची सत्ता होती. काय सांगाल?हसन मुश्रीफ : जाहीरनाम्यात गाय आणि म्हशीच्या दुधाला लिटरला दोन रुपये दर वाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात १६ रुपये म्हशीला आणि १२ रुपये गायीच्या दुधाला दरवाढ दिली. पुण्यात, मुंबईत पॅकिंगचे प्लॅन्ट आणले. सोलरची योजना सोलापुरातील करमाळ्यात बसवली. उपपदार्थांची निर्मिती केली. जिल्हा बॅंकेतून दहा हजारांचे अनुदान दिले. दुधाचा वीस लाख लिटरपर्यंत टप्पा गाठण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला.प्रश्न : महायुतीतील घटक असतानाही प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करताना तुम्हाला बाजूला ठेवले. काय सांगाल?हसन मुश्रीफ : याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले होते. त्यावेळी त्यांनी राज्यात असे अनेक संघ आहेत, ज्यांची मुदत संपूनही संचालक कार्यरत आहेत. यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा कायदा आणला. तो ‘गोकुळ’साठी आणला नसल्याचे सांगण्यात आले..Pune Teachers Constituency : भाजपच्या वाट्याची जागा अन् शिंदेंची चाल; पुणे निवडणुकीत उफाळली महायुतीमधील धुसफूस, सचिन सानप शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार.प्रश्न : गोकुळच्या संस्थापकांचे चिरंजीव शशिकांत पाटील-चुयेकरांना डावलून नविद मुश्रीफ यांना अध्यक्ष केले. काय कारण होते?हसन मुश्रीफ : राज्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उठाव केला, अजित पवार यांच्या निधनानंतर वेगवेगळ्या घडामोडी घडल्या. यानंतर आम्ही महायुती म्हणून पुढे आलो. शशिकांत पाटील-चुयेकरांना अध्यक्ष करायचे होते; पण महायुतीचा अध्यक्ष पाहिजे म्हणून त्यांचे नाव मागे पडले.प्रश्न : संस्था वाचविण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयीन लढाई करावयास लावणाऱ्या अदृश्य शक्तीबद्दल काय सांगाल?हसन मुश्रीफ : अदृश्य शक्ती हा विषय संपला आहे. सहा महिन्यांचा संघर्ष गंगार्पण करून आम्ही एकत्रित आलो आहे. महायुतीचा झेंडा फडकवायचा आहे, या मुद्द्यांवर एकत्रित आलो आहे..Saundatti Bhandara Oath : सौंदत्ती यल्लमा देवीच्या भंडाऱ्याची शपथ देऊन गोकुळ निवडणुकीत मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न? 'अंनिस' आक्रमक, थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.प्रश्न : हसन मुश्रीफ ‘गोकुळ’मध्ये प्रत्येकवेळी तडजोड करतात, नेमके काय कारण आहे?हसन मुश्रीफ : महायुतीचा भाग झाल्यानंतर आणि तीन पक्षांचे सरकार असल्यामुळे सर्वांशी चर्चा, वाटाघाटी करणे, प्रत्येक वेळी दोन पाऊल पुढे जाणे, दोन पाऊल मागे येणे हे घडत असते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शब्द अंतिम मानून आम्ही गोकुळमध्ये पॅनेल केले.प्रश्न : अदृश्य शक्तीच्या विरोधातील सुमारे १४०० संस्थांची नाराजी कशी दूर करत आहात?हसन मुश्रीफ : १४०० दूध संस्था आमच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या आहेत. त्यांना त्रास झाल्याने त्यांनी मेळावा घेतला. या ‘सत्यविजय’ मेळाव्याचे महायुती विजयी मेळाव्यात रूपांतर झाले आहे. त्या १४०० दूध संस्थांची नाराजी दूर करण्यात मला यश आले आहे..प्रश्न : प्रतिस्पर्धी वारणा दूध संघाचे आमदार विनय कोरे गोकुळचे नेते कसे होऊ शकतात?हसन मुश्रीफ : वारणा दूध संघ गोकुळचा प्रतिस्पर्धी नाही. तोही जिल्ह्यातील दूध संघ आहे. त्यांनी दुधाचे उपपदार्थ विक्री करून ब्रॅण्ड तयार केला आहे. गोकुळने लिक्वीड दुधाच्या माध्यमातून बाजारपेठ काबीज केली आहे. आमची कोणतीही स्पर्धा नाही. एखाद्या जिल्ह्यातील व्यक्तीच्या अनुभवाचा फायदा जरूर करून घ्यावा.प्रश्न : माझी अब्रू वाचवा, शपथा घ्या, सहलीवर घेऊन जा.. अशी तुमची वक्तव्ये पराभवाच्या भीतीने असे होत आहे का?हसन मुश्रीफ : पराभव शंभर टक्के अशक्य आहे. दूध संघाच्या अनेक निवडणुकांत तीन-चार उमेदवारांचा पराभव झाल्याचे दिसते. मतदारांना ‘क्रॉस व्होटिंग’ची सवय लागली आहे. २५ उमेदवारांपैकी कोणाचाही बळी जाता कामा नये, यासाठी माझा खटाटोप आहे..प्रश्न : महायुतीचे नेतृत्व तुमच्याकडे दिले आहे. त्याच्या विजयाच्या किंवा पराभवाच्या परिणामाबद्दल काय सांगाल?हसन मुश्रीफ : ‘पराभव’ हा शब्दच शब्दकोशातून काढा. विजय झालेला आहे. फक्त मताधिक्य हीच औपचारिकता राहिली आहे.प्रश्न : विरोधकांना किंवा दूध उत्पादकांना काय सांगाल?हसन मुश्रीफ : विरोधकांना काय सांगणार नाही. विरोध करणे हे त्यांचे काम आहे. दुष्काळ, अल-निनोचे संकट आहे. तरीही तीन रुपये गायीच्या आणि सात रुपये म्हशीच्या दुधाला दरवाढ देणार आहोत. पोषक वातावरण राहिल्यास वीस रुपये म्हशीला आणि पंधरा रुपये लिटर गाईच्या दुधाला दरवाढ देणार आहे..मतदारांना देवांचे दर्शन आमच्यासाठी भाग्याची गोष्टदूध उत्पादकांना सौंदत्तीला घेऊन जाऊन तेथे शपथा घेण्याच्या विरोधात तेथील प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. याबाबत मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘लोकशाहीत या नवरात्रोत्सवात देवीच्या दर्शनाला जाणे यात काय चूक आहे. महिला मतदारांना नवदुर्गा दर्शन घडविणे, मतदारांना अनेक देवांचे दर्शन घडविणे ही भाग्याची गोष्ट आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.