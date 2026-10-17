कोल्हापूर

Hasan Mushrif On Gokul Election : 'गोकुळ'च्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असणार अध्यक्षपदाची सूत्रे, मंत्री हसन मुश्रीफांनी काय केलं जाहीर?

Hasan Mushrif latest statement on Gokul election : गोकुळच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेल्या वादात हसन मुश्रीफांनी विरोधकांना आव्हान दिले. पुढील अध्यक्ष मुख्यमंत्री ठरवतील, असे सांगत नविद मुश्रीफांच्या निवडीमागील भूमिकाही स्पष्ट केली.
Hasan Mushrif latest statement on Gokul election

Hasan Mushrif latest statement on Gokul election

esakal

लुमाकांत नलवडे
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Gokul election latest update : ‘गोकुळ’मध्ये शपथा घेण्यावर बोलणाऱ्यांनी यापूर्वी किती शपथा घेतल्यात, त्याची छायाचित्रे माझ्याकडे आहेत. आता बतावण्या बंद कराव्यात, वस्तुस्थितीला सामोरे जावे, रडत न बसता लढावं, असे आव्हान महायुतीच्या ‘छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडी’चे प्रमुख मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिले. ‘गोकुळ’चा पुढचा अध्यक्ष मुख्यमंत्री ठरवतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. महायुतीचा अध्यक्ष करण्यासाठी यापूर्वी शशिकांत पाटील यांना डावलून नविद मुश्रीफ यांना अध्यक्ष केल्याचीही कबुली त्यांनी दिली.

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