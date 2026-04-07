Gokul Dudh Sangh : 'गोकुळ' सभासद संस्थांची चौकशी सुरू; काय आहे प्रकरण? सहकार्य करण्याच्या अध्यक्ष नविद मुश्रीफांच्या सूचना

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) सभासद संस्थांची चौकशी आजपासून सुरू (Gokul Milk Union Inquiry) झाली. चौकशी अधिकारी सांगलीच्या सहायक निबंधक (दुग्ध) दीपा खांडेकर आणि लेखापरीक्षक ए. एस. पैलवान दोघांनीही दिवसभर गोकुळ शिरगाव येथील मुख्य प्रकल्प कार्यालयात थांबून माहिती घेतली..विभागीय उपनिबंधक राजकुमार पाटील यांनी तक्रारदार प्रकाश बेलवाडे यांच्या मागणीनुसार, 'गोकुळ'च्या संस्था सभासदांच्या चौकशीसाठी दोघांची समिती नियुक्त केली आहे. गेली तीन दिवस सुटी असल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांनी काल सकाळी 'गोकुळ'च्या प्रकल्प कार्यालयात येऊन चौकशी सुरू केली. याठिकाणी कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी त्यांना सहकार्य केले..काल दुपारी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांच्यासह संचालकांनीही त्यांची भेट झाली. 'गोकुळ प्रशासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. तपासणीसाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. वेळेत सर्व माहिती द्यावी', अशा सूचनाही अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी प्रशासनाला दिल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, चौकशी सुरू झाली असून, आवश्यक ती कागदपत्रे घेऊन चौकशी पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर चौकशी अहवाल विभागीय उपनिबंधकांना दिला जाणार आहे. सध्या गोकुळचा निवडणूक कार्यक्रम सुरू होईल की, नाही याकडे सर्वांचे लक्ष असतानाच ही चौकशी सुरू झाली आहे..'गोकुळ'च्या याचिकांची होणार एकत्रित सुनावणीकोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) आजच्या सुनावणीत सर्व याचिक एकत्रित केल्या आहेत. बुधवारी (ता.८) याची एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या डिव्हिजन बेंचमध्ये होणार आहे..गोकुळ संघाची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच सुमारे १२०० संस्थांचा पेच निर्माण झाला आहे. या संस्था पात्र की, अपात्र याबाबत निर्णय झाल्यानंतरच निवडणूक घ्या, अशी मागणी तामगावच्या सद्गुरू दूध संस्थेच्या अध्यक्षांनी केली आहे. यामध्ये श्री हनुमान दूध संस्था आणि स्वामी समर्थ दूध संस्थांनीही याचिका दाखल केली असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच गतवर्षीच 'गोकुळ' मधील संचालकांच्या कारभारावर बोट ठेवत संचालक मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी करणारी याचिका महादेव दूध संस्थेच्या संचालकांनी केली आहे.