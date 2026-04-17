Kolhapur Gokul Politics : पंधरा दिवसांपूर्वी रुजू झालेले सहायक दुग्ध निबंधक कदम यांची तडकाफडकी बदली, गोकुळचे राजकारण तापलं; मुश्रीफांना अप्रत्यक्ष दणका

Kolhapur Assistant Dairy Registrar transfer : सहायक निबंधक (दुग्ध) या पदावर पंधरा दिवसांपूर्वीच हजर झालेले सुजय कदम यांची आज सायंकाळी तडकाफडकी बदली झाली. त्यांच्या ठिकाणी शाहूवाडी येथील सहकारी संस्था उपनिबंधक कृष्णा ठाकरे यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या जागी कदम यांची नियुक्ती झाली आहे. कदम काल दिवसभर मुंबईत होते. बदलीचे आदेश आज सायंकाळी आले. आजपासूनच त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे व बदल्या प्रशासकीय कारणाने केल्याचे आदेशात म्हटले आहे..गोकुळ दूध संघातील अवसायनातील दूध संस्थांच्या विविध सुनावणी सध्या सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे सुरू आहेत. 'गोकुळ'ची निवडणूक होण्यासाठी या संस्थांचे अस्तित्व आहे की नाही हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे या पदासाठी राजकीय ताकद वापरली जात आहे. पंधरा दिवसांपूर्वीच प्रदीप मालगावे यांची तडकाफडकी बदली झाली. त्यांनी अद्याप चंदगड येथील पदभार स्वीकारलेला नाही. तोही त्यांना तातडीने स्वीकारावा अशाही सूचना मिळाल्याची चर्चा आहे..Gokul news; 'गोकुळमधील सर्व भ्रष्टाचार बाहेर काढणार', कुणी दिला इशारा? .दरम्यान, 'गोकुळ'चे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या प्रयत्नातून कदम यांची नियुक्ती येथे झाली होती. आता थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून बदल्यांचे सत्र सुरू असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. बदली झाल्यानंतरही कदम रात्री मोटारीतून त्यांच्या कार्यालयात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. याबाबतही पणन सचिवाकडे तक्रार झाल्याचे समजते.