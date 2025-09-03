कोल्हापूर

Prakashrao Abitkar : ‘केडीसीसी’च्या अहवालात अखेर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर झळकले, नव्याने सगळ्या संस्थांना अहवाल वाटप

KDCC Bank Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यापूर्वी संस्थांना पाठवलेल्या वार्षिक अहवालात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे छायाचित्र नसल्याने आलेल्या उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या होत्या.
Prakashrao Abitkar
Prakashrao Abitkaresakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Hasan Mushrif : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यापूर्वी संस्थांना पाठवलेल्या वार्षिक अहवालात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे छायाचित्र नसल्याने आलेल्या उलटसुलट प्रतिक्रियांमुळे अखेर बँकेने नव्याने छापलेल्या अहवालात आबिटकर यांचे छायाचित्र झळकले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Hasan Mushrif
amal mahadik
political news kolhapur
kolhapur city
Kolhapur Bank Election
Prakashrao Abitkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com