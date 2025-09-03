Prakashrao Abitkar : ‘केडीसीसी’च्या अहवालात अखेर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर झळकले, नव्याने सगळ्या संस्थांना अहवाल वाटप

Hasan Mushrif : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यापूर्वी संस्थांना पाठवलेल्या वार्षिक अहवालात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे छायाचित्र नसल्याने आलेल्या उलटसुलट प्रतिक्रियांमुळे अखेर बँकेने नव्याने छापलेल्या अहवालात आबिटकर यांचे छायाचित्र झळकले..दरवर्षी जिल्हा बँकेकडून वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी बँकेच्या प्रगतीचा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. यात छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्ह्यातील मंत्री, पालकमंत्री यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले जाते. सर्वसाधारण सभेपूर्वी किमान तीन आठवडे हे अहवाल छापून सभासद संस्थांना पाठवण्याची प्रथा आहे..Kolhapur Political News : आमदार अशोकराव मानेंनी मराठा समाजाची जमीन घेतली, माजी आमदार राजू आवळेंचा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच थेट सवाल.यावर्षी प्रथेप्रमाणे बँकेने अहवाल छापले व संस्थांना पोस्टाने पाठवले. यात पालकमंत्री आबिटकर यांचे छायाचित्र नव्हते. यापूर्वी बँकेत ज्यावेळी संचालक मंडळ आले, तेव्हापासून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचे छायाचित्र छापले जाते. पण, यावेळी आबिटकर यांचे छायाचित्र नसल्याने त्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या..आबिटकर यांचे बंधू अर्जुन आबिटकर हे बँकेचे संचालक असूनही पालकमंत्र्यांचे छायाचित्र नव्हते. तशा बातम्याही वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्यानंतर बँकेने दुरूस्ती करून नव्याने काही अहवाल छापून त्यात पालकमंत्री आबिटकर यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले आहे. नवे अहवालही संस्थांना पाठवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.