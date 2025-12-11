Kolhapur Gunthewari Proposals : महापालिकेच्या दरवाजाशी पुन्हा नागरिकांची गर्दी; गुंठेवारीसाठी प्रस्ताव दाखल करताना कागदपत्रांचा खेळखंडोबा

कोल्हापूर : शहर परिसरातील गुंठेवारीच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारी प्रस्ताव सादर करण्यास दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत ४३० प्रस्ताव दाखल झाले. यापूर्वीच्या दिलेल्या मुदतीत १७१५ प्रस्ताव दाखल झाले होते..महापालिकेच्या वतीने शहरातील गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून प्रस्ताव मागवले होते. त्यामध्ये अनेकांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. १७१५ प्रस्ताव दिले होते. त्यातील १०५० प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू होती. ६६५ प्रस्ताव मंजूर झाले होते. .PMRDA News : घरे नियमितीकरणासाठी अल्प प्रतिसाद; ‘पीएमआरडीए’कडून चार वेळा मुदतवाढ देऊनही केवळ दोनशे प्रस्ताव दाखल.प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदत होती. त्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारता येत नव्हते. त्याबाबत नागरिकांकडून विचारणा होत होती. त्यामुळे महापालिकेने मंजुरी घेऊन या वर्षात प्रस्ताव स्वीकारण्यास सुरुवात केली. .त्याला नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत होती. या कालावधीत ४३० प्रस्ताव दाखल झाले. त्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे तपासून प्रस्ताव दाखल करून घेतले होते. सध्याच्या मुदतीत दाखल झालेल्या प्रस्तावांची संख्या कमी वाटते. .Pune Traffic : पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा; चारही महामार्ग जोडणारा ४५ किमीचा 'ट्विन टनेल' भूमिगत रस्ता प्रस्तावित.त्यासाठी लागणारी अनेक कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. काहीच्या जागा शासनाने दिलेल्या मुदतीनंतरच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कागदपत्रांसाठी अडचण येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.