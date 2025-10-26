Kolhapur Rape News : कोल्हापुरात क्रुरतेचा कळस! विळ्याचा धाक दाखवत बापाकडून पोटच्या 13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

Crime News Kolhapur : ऐन दिवाळीत करवीर तालुक्यातील एका गावात बाप-लेकीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना घडली. बापाने आपल्याच अल्पवयीन मुलीवर विळ्याचा धाक दाखवत अत्याचार केल्याचे उघड झाले आहे. याबाबतची तक्रार पीडित मुलीच्या आईने करवीर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. यानंतर करवीर पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे. त्याला न्यायालयाने दोन दिवस कोठडी सुनावली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पीडित मुलीच्या आई-वडिलांमध्ये वारंवार वाद होत होते. या त्रासाला कंटाळून आईने पीडित मुलगी आणि दोन लहान मुलांसह एका शहरातील उपनगरात वास्तव्य केले होते. मुलीची आई मोलमजुरी व भंगार गोळा करून मुलांचा सांभाळ करत होती..दिवाळी समोर असल्याचे कारण पुढे करून संशयित आरोपीने पीडित मुलीला आपल्या गावाकडे आणले. दरम्यान, बुधवारी (ता. २२) पहाटे आणि शुक्रवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेसातला आरोपीने धारधार विळा गळ्याला लावून स्वतःच्या तेरा वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केला. याबाबत कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती..Kolhapur Brain Stroke Case : व्यवसायाच्या पहिल्याच दिवशी २३ वर्षीय विशालला ब्रेन स्ट्रोक; क्षणात संपलं सगळं, कोल्हापुरातील घटनेनं सर्वत्र हळहळ.मुलीने हा प्रकार आपल्या आईला सांगताच तिने करवीर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. यानंतर करवीर पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या पथकाने कारवाई करत संशयित आरोपीला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.