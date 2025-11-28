कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीचा घोळ वाढतच; हजारो मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागात, हरकतींचा पाऊस!

Rising Voter List Errors : आज दिवसभरात ७८ हरकती दाखल झाल्या असून एकूण हरकतींची संख्या ३१० झाली आहे. हजारोंच्या संख्येने नावे दुसरीकडे गेल्याचे सापडत असून त्यातूनही इच्छुकांनी आपले नाव मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी सोडलेली नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीची तपासणी करत जाईल, तसतसा नावांबाबत झालेला घोळ वाढतच चालला आहे. हजारोंच्या संख्येने नावे दुसरीकडे गेल्याचे सापडत असून त्यातूनही इच्छुकांनी आपले नाव मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी सोडलेली नाही.

