Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीचा घोळ वाढतच; हजारो मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागात, हरकतींचा पाऊस!

कोल्हापूर : प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीची तपासणी करत जाईल, तसतसा नावांबाबत झालेला घोळ वाढतच चालला आहे. हजारोंच्या संख्येने नावे दुसरीकडे गेल्याचे सापडत असून त्यातूनही इच्छुकांनी आपले नाव मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी सोडलेली नाही. .अनेकांनी नाव शोधण्यासाठीची यंत्रणा राबवली असून त्याची माहिती सोशल मीडियावरून मतदारांपर्यंत पाठवली जात आहे. आज दिवसभरात ७८ हरकती दाखल झाल्या असून एकूण हरकतींची संख्या ३१० झाली आहे..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ; कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर.मतदारयादीत नावांचा घोळ झाल्याचे कार्यकर्त्यांनी यादी तपासण्यास सुरुवात केल्यानंतर दिसून येऊ लागले. बहुतांश प्रभागांच्या यादीच्या पानांची संख्या दोन हजारांपर्यंत आहे. त्याची पाने तपासण्यास वेळ लागत असल्याने जिथे नावे वेगळी सापडतील, त्यांच्या हरकती दाखल करण्यात येत आहेत. .यानुसार आज दिवसभरात ७८ हरकती दाखल झाल्या. राजारामपुरी विभागीय कार्यालयात सर्वाधिक २९ हरकती आहेत. नाव चुकीच्या प्रभागात गेल्याच्या वैयक्तिक ३७ हरकती आहेत. तर सामूहिक स्वरुपाच्या ३९ हरकती दाखल झाल्या आहेत. .Ichalkranji Election : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतदार याद्यांचा गोंधळ! एका दिवसात ४६ हरकती दाखल.आजपर्यंत ३१० हरकती दाखल झाल्या असून त्यांची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांची पथके त्या-त्या भागाभागांत फिरत आहेत. तीन सदस्यीय प्रभागरचनेनंतर २०२३ मध्ये मतदार यादींचा कार्यक्रम राबवला होता. .त्यावेळी १८१३ हरकती दाखल झाल्या होत्या. तुलनेने सध्याचा आकडा कमी वाटत आहे. दरम्यान, आरक्षणाबाबत आलेल्या तीन हरकती निकाली काढून त्याचे गॅझेट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..दरम्यान, नावे शोधण्याच्या कामातून काही इच्छुकांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी साधली आहे. अनेकांनी स्वतःचा फोटो लावत नाव शोधण्यासाठी सोशल मीडियावरून संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. .यामुळे अनेकांनी नवीन भागातील मतदारांना जोडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अनेक इच्छुक आपापल्या हक्काच्या भागात फिरून मतदारांना याबाबत जागरुक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत..इचलकरंजीत सर्वाधिक हरकती प्रभाग १५ मधूनयामुळे अनेकांनी नवीन भागातील मतदारांना जोडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अनेक इच्छुक आपापल्या हक्काच्या भागात फिरून मतदारांना याबाबत जागरुक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.इचलकरंजीत सर्वाधिक हरकती प्रभाग १५ मधून.इचलकरंजी : प्रारुप मतदार याद्यांवर हरकती दाखल करण्यास मुदतवाढ मिळाल्यामुळे हरकती दाखल करण्याचा ओघ आज तुलनेने कमी झाला. दिवसभरात आज २८ वैयक्तिक सूचना व हरकती दाखल झाल्या आहेत. .त्यामध्ये सर्वाधिक २० हरकती प्रभाग १५ मधून दाखल झाल्या आहेत. आतापर्यंत १६३ वैयक्तिक हरकती दाखल झाल्या असून त्यावर तत्काळ पुढील कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार याद्या जाहीर केल्या आहेत. .बहुतांश प्रभागात भौगोलिक सीमारेषेवरील मतदारांची अदलाबदल झाली आहे. अशा मतदारांचा इच्छुकांनी शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार प्रभाग बदल झालेल्या मतदारांच्या एकत्रित हरकती दाखल केल्या जात आहेत..त्याबाबत प्रशासनाकडून स्थळ पाहणी करुन पंचनामा केला जात आहे. त्यानंतर तातडीने पुढील कार्यवाही केली जात आहे. तर दुसरीकडे वैयक्तिक हरकती दाखल करण्याचा वेग आज मंदावला. .आज १६ पैकी केवळ सात प्रभागात अगदी नगण्य हरकती दाखल झाल्या आहेत. केवळ प्रभाग १५ मध्ये २० हरकती दाखल झाल्याची नोंद प्रशासनाकडे झाली आहे. दरम्यान, हरकती दाखल करण्याची मुदत तीन डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे..मतदान केंद्रांची पडताळणीमहापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे. मतदार याद्या अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. आता मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार संभाव्य मतदान केंद्रांची पडताळणी महापालिका प्रशासनाकडून सुरु आहे. विधानसभा निवडणुकीतील केंद्रांपेक्षा महापालिका निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या किमान ५० ने वाढण्याची शक्यता आहे..केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणमहापालिकेने मतदारांचे नाव शोधून देण्यासाठी विविध २२ ठिकाणी सहायता केंद्र सुरू केली आहेत. त्याठिकाणी आलेल्या नागरिकांचे नाव कसे शोधून द्यायचे याचे प्रशिक्षण त्या केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना आज महापालिकेच्या इमारतीतील स्थायी समितीच्या सभागृहात दिले. नागरी सुविधा केंद्र, नागरी आरोग्य केंद्र, विभागीय कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.