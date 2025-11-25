Illegal Abortion Racket : उमलणाऱ्या कळ्यांचा बळी! कोल्हापुरात गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश; सोनोग्राफी मशीन जप्त

Kolhapur Sonography Machine Seized : बालिंगा (तालुका करवीर) येथे गर्भपात रॅकेटचा आज पर्दाफाश करण्यात आला. गर्भलिंग निदान शोध मोहीम पथकाने छापा टाकून एक एजंट व गर्भ तपासणी करण्यासाठी आलेली महिला यांना ताब्यात घेतले आहे. छापा पडल्याचे समजताच बनावट डॉक्टर स्वप्निल केरबा पाटील (रा. बालिंगा) मागील दारातून पसार झाला. ताब्यात घेतलेल्या एजंटाचे नाव दिगंबर मारुती किल्लेदार (रा. तिटवे, ता. राधानगरी) असे आहे..सकाळपासून सापळा रचून दुपारी एकच्या दरम्यान येथील बंगल्यावर छापा टाकण्यात आला. त्यात गर्भलिंग निदान सोनोग्राफी मशीन, ९८ गर्भपात गोळ्यांचे किट, जेल असे साहित्य जप्त केले आहे. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांविरोधात रात्री उशिरापर्यंत करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याचे काम सुरू होते..शाहूवाडी पोलिस ठाण्याला करवीर तालुक्यात गर्भपात करण्यासाठी औषधे, गोळ्यांचा पुरवठा केला जात असल्याची माहिती मिळाली होती. यानंतर शाहूवाडी पोलिसांनी चार दिवस करवीर तालुक्यात कोणत्या ठिकाणी गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या जातात, यासाठी शोध मोहीम राबविली. यामध्ये बालिंगा येथे सरस्वती महिपती पार्क कॉलनीमध्ये गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या जातात, अशी खात्रिशीर माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस आणि आरोग्य विभागाने सापळा रचला. सकाळपासून बालिंगा सरस्वती पार्क कॉलनीमध्ये पाच तास पथक व पोलिस तपास करत होते..यावेळी सरस्वती महिपती पार्क कॉलनीमध्ये बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटील याच्या भावाच्या बंगल्यामध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी केली जात असल्याचे समजून आले. पथकाने महिला पोलिस डमी रुग्णाच्या वेशात व डमी एजंट या बंगल्यात पाठविले. त्यांनी आमचीही चाचणी करावयाची आहे, असे सांगून सर्व माहिती घेतली व ती पोलिस पथकाला दिली..Kolhapur TET: टीईटी पेपर फुटीचे प्रकरण: शिक्षकालाच आला ‘कॉल’ अन् टोळीचा लागला छडा .येथे शाहूवाडी पोलिस उपअधीक्षक अप्पासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीकांत मामलेदार व त्यांचे पथक तसेच अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उत्तम मदने, पोलिस उपनिरीक्षक स्नेहल टकले, खुपिरेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुधाकर ढेकळे, वडणगे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मोहिनी बर्गे, ॲड. गौरी पाटील आदींच्या पथकाने दुपारी एकच्या सुमारास पुढील कारवाई केली. पथकाने एजंटकडे चौकशी केली. औषधे कशी घ्यायची, याबाबत बनावट डॉक्टर काही सांगत होता की नाही, अशी चौकशी केली असता त्याने मला काहीच माहिती नाही, अशी माहिती पोलिसांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.