Drugs Injections : ताकद वाढण्यासाठी मॅफेटेरामाईन सल्फाईट इंजेक्शनची विक्री, व्यायामपटूकडूनच तरूण खेळाडू बाटवण्याचा प्रकार उघड; कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Doping Case : डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय या इंजेक्शनची विक्री करता येत नसतानाही बेकायदेशीरपणे विक्री केली जात होती. स्थानिक गुन्हे शाखेने संशयितांकडून ७४ कुप्या, दोन दुचाकी, मोबाईल असा दीड लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
Sandeep Shirguppe
बेकायदेशीर विक्रीतून पोलिसांची कारवाई – व्यायामपटू विवेक शिवाजी पाटील (३०, उचगाव) व तेजस महाजन (३९, शिवाजी पार्क) या दोघांना मॅफेटेरामाईन सल्फाईट इंजेक्शनची बेकायदेशीर विक्री केल्याबद्दल पोलिसांनी अटक केली; ७४ कुप्या, दोन दुचाकी व मोबाईल मिळून सुमारे दीड लाखांचा मुद्देमाल जप्त.

खरेदी-विक्रीचा प्रकार – औषधाची किंमत बाजारात ₹२७० असून ती ४००–५०० रुपयांना विकून दोघेही फायदा मिळवत होते; विवेक पाटील व्यायामपटू असून तो हार विक्रीच्या दुकानातून ओळखीतील तरुणांना, मित्रांना उत्तेजक इंजेक्शन विकत होता.

आरोग्यावरील परिणाम – मॅफेटेरामाईन हे वेदनाशामक औषध असून त्याचा अतिवापर मूत्रपिंड, यकृत व फुफ्फुसाला इजा करू शकतो; डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करता येत नसतानाही बेकायदेशीरपणे विक्री होत होती.

Mefeteramine Sulphite Injection : नशेसाठी मॅफेटेरामाईन सल्फाईट इंजेक्शनची विक्री करणाऱ्या व्यायामपटू विवेक शिवा जी पाटील (वय ३०, रा. माळीवाडी, उचगाव) व विक्रेता तेजस उदयकुमार महाजन (३९, रा. शिवाजी पार्क) यांना पोलिसांनी अटक केली. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय या इंजेक्शनची विक्री करता येत नसतानाही बेकायदेशीरपणे विक्री केली जात होती. स्थानिक गुन्हे शाखेने संशयितांकडून ७४ कुप्या, दोन दुचाकी, मोबाईल असा दीड लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.

