Drugs Injections : ताकद वाढण्यासाठी मॅफेटेरामाईन सल्फाईट इंजेक्शनची विक्री, व्यायामपटूकडूनच तरूण खेळाडू बाटवण्याचा प्रकार उघड; कोल्हापुरातील घटना

बेकायदेशीर विक्रीतून पोलिसांची कारवाई – व्यायामपटू विवेक शिवाजी पाटील (३०, उचगाव) व तेजस महाजन (३९, शिवाजी पार्क) या दोघांना मॅफेटेरामाईन सल्फाईट इंजेक्शनची बेकायदेशीर विक्री केल्याबद्दल पोलिसांनी अटक केली; ७४ कुप्या, दोन दुचाकी व मोबाईल मिळून सुमारे दीड लाखांचा मुद्देमाल जप्त.खरेदी-विक्रीचा प्रकार – औषधाची किंमत बाजारात ₹२७० असून ती ४००–५०० रुपयांना विकून दोघेही फायदा मिळवत होते; विवेक पाटील व्यायामपटू असून तो हार विक्रीच्या दुकानातून ओळखीतील तरुणांना, मित्रांना उत्तेजक इंजेक्शन विकत होता.आरोग्यावरील परिणाम – मॅफेटेरामाईन हे वेदनाशामक औषध असून त्याचा अतिवापर मूत्रपिंड, यकृत व फुफ्फुसाला इजा करू शकतो; डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करता येत नसतानाही बेकायदेशीरपणे विक्री होत होती..Mefeteramine Sulphite Injection : नशेसाठी मॅफेटेरामाईन सल्फाईट इंजेक्शनची विक्री करणाऱ्या व्यायामपटू विवेक शिवा जी पाटील (वय ३०, रा. माळीवाडी, उचगाव) व विक्रेता तेजस उदयकुमार महाजन (३९, रा. शिवाजी पार्क) यांना पोलिसांनी अटक केली. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय या इंजेक्शनची विक्री करता येत नसतानाही बेकायदेशीरपणे विक्री केली जात होती. स्थानिक गुन्हे शाखेने संशयितांकडून ७४ कुप्या, दोन दुचाकी, मोबाईल असा दीड लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः नशेखोरांकडून वापर होणाऱ्या मॅफेटेरामाईन सल्फाईट या इंजेक्शनची शाहूपुरीत विक्री होत असल्याची माहिती अंमलदार वैभव पाटील यांना मिळाली होती. त्यांनी याची माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांना दिली. त्यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या..शाहूपुरी परिसरात आलेली संशयास्पद मोपेड अडवून झडती घेतली असता मॅफेटेरामाईन इंजेक्शनच्या ७५ कुप्या मिळून आल्या. त्यानंतर दोघा संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. विवेक पाटील याचे उचगाव चौकात हार विक्रीचे दुकान आहे. तो व्यायामपटू आहे. त्याने मित्रांना, मुलांना उत्तेजक इंजेक्शन विक्रीचा सपाटा लावला. इंजेक्शन ओळखीतील तेजस महाजन याच्याकडून विकत घेत होता..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.दुप्पट दरात विक्री....बाजारात मॅफेटेरामाईन इंजेक्शनची किंमत २७० रुपये आहे. महाजन त्याच्या औषध दुकानाच्या नावाने या इंजेक्शनची खरेदी करून पुढे विवेक पाटील याला विकत होता. त्याची विक्री ४०० ते ५०० रुपयांना करत दोघे फायदा मिळवत होते.शरीराला अपायकारकच...मॅफेटेरामाईन वेदनाशामक असल्याने काही व्यायामपटू याचा वापर करत होते. याचा अतिप्रमाणात वापर मूत्रपिंड, यकृत, फुफ्फुसाला इजा करू शकतो, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१: हे इंजेक्शन का धोकादायक आहे?उ: मॅफेटेरामाईन हे वेदनाशामक असून त्याचा अतिप्रमाणात वापर मूत्रपिंड, यकृत, फुफ्फुसाला गंभीर नुकसान पोहोचवतो.प्र.२: पोलिसांना माहिती कशी मिळाली?उ: अंमलदार वैभव पाटील यांना शाहूपुरीत या औषधाची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली व पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांच्या सूचनेनुसार कारवाई झाली.प्र.३: या औषधाची विक्री कायदेशीर आहे का?उ: डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय याची विक्री करता येत नाही; आरोपींनी बेकायदेशीरपणे विक्री केली.