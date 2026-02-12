कोल्हापूर

Kolhapur Political News : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाला अजित पवारांचे नाव

Kolhapur Cricket news : कोल्हापुरातील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाला अजित पवारांचे नाव देण्याचा निर्णय जाहीर झाला असून याबाबत राजकीय आणि क्रीडा वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
Ajit Pawar name cricket ground : विकासवाडी येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमला स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्यात येणार आहे. याबाबतचा ठराव आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आला, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

