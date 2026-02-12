Kolhapur Political News : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाला अजित पवारांचे नाव

Ajit Pawar name cricket ground : विकासवाडी येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमला स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्यात येणार आहे. याबाबतचा ठराव आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आला, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली..अजित पवार यांनी क्रिकेट स्टेडियमला दिलेल्या योगदानाबद्दल आमदार अमल महाडिक म्हणाले, ‘आम्ही अजित पवार यांच्याकडे क्रिकेट स्टेडियमसाठी १५ एकर जागेची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी कोल्हापूर ही क्रीडा पंढरी आहे..भविष्यात येथून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडणार आहेत. त्यामुळे अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण असे मैदान झाले पाहिजे. त्यासाठी अधिक जागा लागेल. असे सांगितले आणि ३० एकर जमीन मंजूर केली. त्यांचे मैदानाची जागा उपलब्ध करून देण्यात मोठे योगदान आहे.’.Ajit Pawar Plane crash: रोहित पवारांनी प्रफुल्ल पटेलांच्या नावाचा उल्लेख का केला? 'त्या' दोन कंपन्यांपैकी एक पटेलांची.पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, ‘या मैदानासाठी निधीची उपलब्धता विविध क्रिकेट संघटनांकडून निधी उपलब्ध करून दिली जाईल. आज या मैदानाला अजित पवार यांचे नाव देण्याचा ठराव या बैठकीत करण्यात आला.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.