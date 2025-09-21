Ambabai Temple Parking : तासाला ४० भरा मगच पार्किंग करा, अंबाबाई दर्शनाला येणाऱ्या भक्तांची गैरसोय टळणार; ‘एआय’च्या माध्यमातून होणार नियंत्रण

पार्किंगची सुरुवात:सरस्वती चित्रपटगृहाजवळील बहुमजली पार्किंग २२ सप्टेंबरपासून सुरू; अंबाबाई मंदिर परिसरातील पार्किंग समस्येवर तोडगा.शुल्क व क्षमता:मोटारींसाठी प्रति तास ₹४०, दुचाकीसाठी मोफत; सुमारे ७५ मोटारी व २४० दुचाकींची सोय.तंत्रज्ञान व सुविधा:पुढे संपूर्ण पार्किंग एआय व सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नियंत्रित; फास्टटॅग पेमेंट, सुरक्षा व शौचालयांची सोय..Kolhapur Smart Parking AI : सरस्वती चित्रपटगृहाजवळील बहुप्रतीक्षित बहुमजली पार्किंग सोमवार (ता. २२) पासून सुरू होत आहे. येथे मोटारीसाठी प्रती तास ४० रुपये तर दुचाकीसाठी मोफत असणार आहे. याची पाहणी आज जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांसह पोलिस अधीक्षकांनी केली. नवरात्रोत्सवात हे पार्किंग सुरू व्हावे, अशा सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या..अंबाबाई मंदिर परिसरातील पार्किंगचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी बहुमजली पार्किंगची व्यवस्था गेली काही वर्षे सुरू आहे. यावर्षी घटस्थापनेदिवशी त्याला मुहूर्त मिळाला आहे. सात मजली इमारतीतील पहिल्या तीन मजल्यांचे काम पूर्ण झाल्यामुळे तेथे वाहनांसाठी पार्किंग केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी आज त्याची पाहणी केली. तेथे योग्य नियोजन ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या. तसेच सुरक्षा व्यवस्था, शौचालयाची व्यवस्था असावी, अशाही सूचना केल्या..Kolhapur Agriculture Economy : ‘कृषिसंपन्न कोल्हापूरचे अर्थकारण शेती व शेतीपूरक व्यवसायांवरच अवलंबून', लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा....एकूण तीस-तीस आणि पंधरा अशा ती टप्प्यावर एकूण ७५ मोटारींच्या पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. तेथे प्रत्येक तासाला चाळीस रुपये आकारले जाणार आहेत. तसेच सुमारे २४० दुचाकींची व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था मोफत असणार आहे. येथील नियोजनासाठी इस्टेट विभागाकडून तीन शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. प्रत्यक्षात १० कर्मचारी असणार आहेत.दरम्यान, बहुमजली पार्किगची इमारत प्रत्यक्षात सात मजली होणार आहे. त्यामध्ये पहिले पाच मजले हे पार्किंगसाठी असणार आहेत. त्यावरील दोन मजले हे भक्त निवास असणार आहे. भक्त निवासमध्ये चाळीस खोल्या असणार आहेत. तर दोन डॉमेट्री असणार आहेत. त्यामध्ये साधारण प्रत्येकी वीस खाटा असणार आहेत..‘एआय’च्या माध्यमातून होणार नियंत्रण‘संपूर्ण इमारतीचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर सर्व नियंत्रण ‘एआय’च्या माध्यमातून नियंत्रित करण्याचे नियोजन आहे. येणारे प्रत्येक वाहन सीसीटीव्हीच्या नजरकैदेत असणार आहे. फास्टटॅगच्या माध्यमातून पैसे जमा करण्याचेही नियोजित केले आहे. सध्या इमारतीचे काम अपूर्ण असल्यामुळे तेथे इस्टेट विभागाचे कर्मचारी कार्यरत ठेवले जाणार आहेत’, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना.प्र.१: पार्किंग कुठे सुरू होत आहे?उ. – सरस्वती चित्रपटगृहाजवळ, अंबाबाई मंदिर परिसरासाठी बहुमजली पार्किंग.प्र.२: शुल्क किती आहे?उ. – मोटारींसाठी प्रति तास ₹४०; दुचाकींसाठी मोफत.प्र.३: किती वाहनांची व्यवस्था आहे?उ. – सुमारे ७५ मोटारी व २४० दुचाक्या.प्र.४: तिथे कोणत्या सोयी आहेत?उ. – सुरक्षा, शौचालय, सीसीटीव्ही नोंद, फास्टटॅगद्वारे पेमेंट आणि पुढे एआय-नियंत्रित व्यवस्था..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.