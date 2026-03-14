IT Park Kolhapur : कोल्हापुरातील आयटी पार्कसाठी जमीन हस्तांतरणाचा आदेश, महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावीच लागणार

Kolhapur IT infrastructure project : शेंडा पार्क येथे आयटी पार्क उभारणीसाठी ३४.३६ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या कॅबिनेट बैठकीत गेल्या आठवड्यात घेण्यात आला. त्याबाबतचा शासन आदेश महसूल व वनविभागाने काढला..हस्तांतरित होणारी जमीन ही कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असल्याने नियमानुसार बांधकाम करताना महानगरपालिकेची (नियोजन प्राधिकरणाची) परवानी घ्यावी, अशी सूचना शासनाने एमआयडीसीला केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या पाच मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत कोल्हापुरातील आयटी पार्कसाठी ३४.३६ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला..या आदेशानुसार कृषी विभागाची जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित होणार आहे. ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषिक दराने प्रचलित बाजारमूल्यानुसार परिगणित केलेली संपूर्ण रक्कम एमआयडीसीकडून वसूल करावी. कृषी विभागाकडून समर्पित करून घेण्यात येणाऱ्या जागेच्या बदल्यात कृषी विभागास पर्यायी जमीन अन्य ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. यूडीसीपीआर नियमावलीप्रमाणे बांधकाम करावे. अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत एमआयडीसीकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात यावे, आदी सूचनांचा आदेशात उल्लेख आहे..Kolhapur IT Park : अखेर मंत्रिमंडळ निर्णय झालाच! कोल्हापुरात शेंडा पार्कमध्ये 34 हेक्टर 36 गुंठे जागेत आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर.'आयटी पार्कसाठी जमीन हस्तांतरणाचा शासन आदेश आज निघाला आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.- उमेश देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, कोल्हापूर.