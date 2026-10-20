Gokul Election Result : 'गोकुळ'च्या निकालाने मंडलिक-मुश्रीफ वादाला उकळी! वीरेंद्र मंडलिक 'इन', नविद 'आउट; वाचा हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाच्या पराभवामागची Inside story

कोल्हापूर : जिल्ह्याचे राजकीय विद्यापीठ अशी ओळख असलेल्या कागलमधील मंडलिक-मुश्रीफ गटातील अंतर्गत संघर्ष आजच्या निकालामुळे पुन्हा उफाळून आला. त्यातून गेल्या निवडणुकीतील पराभूत ॲड. वीरेंद्र मंडलिक विजयी झाले; तर मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद यांना पराभव स्वीकारावा (Why Navid Mushrif lost the election in Kagal) लागला. .गतनिवडणुकीत मंत्री मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, डॉ. विनय कोरे यांच्यासह सर्व महाडिक विरोधकांची मोट बांधण्यात आली. त्यात माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर या शिवसेना नेत्यांचाही समावेश होता. जागा वाटपात शिवसेनेकडून प्रा. मंडलिक यांचे पुत्र ॲड. वीरेंद्र यांच्यासह त्यांच्या आत्या व माजी आमदार राजेश पाटील यांच्या पत्नी सौ. सुश्मिता यांनाही उमेदवारी मिळाली होती. निकालात ॲड. वीरेंद्र यांच्यासह सौ. सुश्मिता यांचाही मोठ्या मतांनी पराभव झाला..Gokul Election Result 2026 : सतेज सीमोल्लंघन! शौमिका महाडिक, नविद मुश्रीफ, अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील यांना पराभवाचा धक्का; अकरा नवे चेहरे.या निकालानंतर ॲड. वीरेंद्र यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्यासह सौ. सुश्मिता यांच्या पराभवाला मंत्री मुश्रीफ यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर बोचरी टीका केली होती. यावेळी पुन्हा ॲड. वीरेंद्र यांच्यासह सौ. सुश्मिता यांचे पती राजेश पाटील महायुतीच्या पॅनेलमध्ये अनुक्रम शिवसेना व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे उमेदवार होते..Gokul Election Result 2026 : 'गोकुळ'चा निकाल एका क्लिकवर, कुणाला किती मतं मिळाली? कोण-कोण पराभूत झालं? वाचा सविस्तर आकडेवारी.निकालात या दोघांचाही मोठ्या फरकांनी विजय झाला, त्याचवेळी मंत्री मुश्रीफ यांचे पुत्र नविद यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. यात कागल तालुक्यासह राधानगरी, भुदरगड तालुक्यातील मंडलिक गटाच्या ठरावदारांना नविद यांना मतदानच केले नसल्याचे मतांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. नविद यांचा पराभव मंत्री मुश्रीफ यांच्या जिव्हारी लागला. भविष्यात मंडलिक-मुश्रीफ वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.