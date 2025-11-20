Kolhapur Politics : मुश्रीफांची सून बिनविरोध झाल्यानंतर मंडलिक अॅक्शनमोडवर सगळ्या उमेदवारांना केलं गायब, कागलचं राजकारण वेगळ्या वळणावर

Hasan Mushrif Vs Sanjay Mandlik : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पहिली बिनविरोध नगरसेविका म्हणून सौ. सेहरनिदा नवाज मुश्रीफ यांनी ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि छत्रपती शाहू आघाडीच्या संयुक्त युतीकडून प्रभाग क्रमांक ९ ‘ब’ (ओबीसी महिला गट) या मतदारसंघातून त्यांची उमेदवारी घोषित करण्यात आली होती. सौ. मुश्रीफ या वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या भावाच्या सुनबाई असून त्यांच्या विरोधातील शिंदे गटाच्या उमेदवारासह अन्य एकाने माघार घेतल्याने त्या बिनविरोध निवडून आल्या. यावर शिंदे गटाचे प्रमुख नेते माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्याकडून याचे खंडण करण्यात आले आहे. दबावटाकून हा निर्णय झाल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले आहे..दरम्यान शिंदे गटातील आणखी काही उमेदवारांवर माघारीसाठी दबाव तंत्राचा वापर होण्याच्या शक्यतेने उमेदवारांनाच थेट गोव्याला नेण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. कागलच्या राजकारणात कधी काही होईल याची शक्यता कोणीही बांधू शकत नाही याचा पुन्हा प्रत्यय आला आहे. मंडलीक गटाच्या एका उमेदवाराने माघारी घेतल्याने पुन्हा असा फटका बसू नये याची खबरदारी घेत सर्वच उमेदवारांना एकत्र करत अज्ञात स्थळी हलवण्यात आले आहे. यापूर्वी विधानसभा आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये असे प्रकार पहायला मिळाचे परंतु आता उमेदवारांचीच लपवाछपवी सुरू झाल्याने कोल्हापुरातील राजकीय घडामोडींना पुन्हा वेग आला आहे..मंडलिक गटाकडून खुलासा...कागल नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत लोकशाहीची हत्या होत आहे. बिनविरोध निवड करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या एका मताचा मतदान करण्याचा हक्क काढून घेतला जात आहे. वरिष्ठाकडून आलेल्या निर्देशानुसार आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत व कागल नगरपालिकेवर भगवा फडकवणार आहोत. आम्ही सुरुवात केली आहे. एकदा आमच्यावर विश्वास ठेवून बघा. आम्ही निवडणूक लढवून व जिंकून दाखवू अशी प्रतिक्रिया कागल नगरपालिका निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या शिवसेना खास. संजय मंडलिक गटाच्या उमेदवार महेश घाटगे व्यक्त केली. यावेळी उमेदवार संदीप पाचगावे, रमेश पसारे, संजय भोसले, योगेश घाटगे, दगडू पुणेकर, संदीप पिष्टे, हमीद समाधान आदी उपस्थित होते..घाटगे म्हणाले, आम्ही कुठलीही तडजोड केली नाही. जनतेला आमची कळकळीची विनंती आहे आमच्याबाबत अफवा पसरविण्यात येत आहेत. परंतु आम्ही कोणत्याही आमिषाला बळी पडलेलो नाही व माघार घेण्यासाठी आम्ही निवडणुकीत उभे राहिलो नाही. आमचे सर्व उमेदवार सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. या उमेदवारांवर त्यांच्या नातेवाईकांकडून विविध प्रकारचा दबाव सुरू आहे. आमचे सर्व उमेदवार हा दबाव घेणार नाहीत तसेच आमचे सर्व उमेदवार सुरक्षित आहेत. असे ते म्हणाले..संजय मंडलिक - संजय घाटगे यांच्यात खलबतेकागल नगरपालिकेतील मंत्री हसन मुश्रीफ व ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यातील अनपेक्षित युतीनंतर तालुक्याचे राजकीय वातावरण तापले असतानाच आज शिवसेना शिंदे पक्षाचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी भाजप नेते माजी आमदार संजय घाटगे यांची भेट घेतली. घाटगे यांच्या केनवडे येथील साखर कारखान्यांवर या दोघांत खलबते झाली. त्यात कागलसह मुरगूड नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी मदतीचा हात द्यावा, अशी साद प्रा. मंडलिक यांनी घातली..Tiger spotted in Kolhapur : कोल्हापुरात बिबट्यानंतर आता वाघाची एन्ट्री? आजऱ्यात पाळीव जनावरांवर हल्ला.विधानसभा निवडणुकीपासून संजय घाटगे व मुश्रीफ यांच्यातील घरोबा वाढला होता. त्यामुळे कागल आणि मुरगूडमध्येही घाटगे हे जिकडे मुश्रीफ तिकडे जातील, अशी शक्यता होती. पण, कागलमध्ये मुश्रीफ यांची अनपेक्षितपणे समरजितसिंह घाटगे यांच्याशी आघाडी झाली. त्यातच घाटगे यांना भाजपच्या नेतृत्वाने कोणालाही पक्षाचे ए, बी फॉर्म न देण्याचे आदेश दिले. पण, त्याचवेळी मुरगूडच्या निवडणुकीत घाटगे प्रा. मंडलिक यांच्यासोबत आहेत. कागलमध्ये त्यांना रोखण्यामागे मुरगूडमधील त्यांची भूमिका नडल्याचे बोलले जाते..अशातच कागलमध्ये मुश्रीफ यांनी प्रा. मंडलिक यांनाही अंधारात ठेवून आघाडी केली. त्यातून प्रा. मंडलिक संतप्त झाले. त्यांनी कालच मुश्रीफ यांच्यावर टीका करताना कागलमधील सर्व जागांवर उमेदवार देण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या गटाकडून कागलमध्ये यापूर्वीच नगराध्यक्षपदासह सर्व जागांवर अर्ज दाखल केले आहेत. कागलमध्ये संजय घाटगे यांना मानणाराही वर्ग आहे; पण त्याचवेळी पक्षीय बंधनामुळे घाटगे यांची अडचण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर घाटगे यांच्या कारखान्यावरच आज प्रा. मंडलिक यांनी त्यांची भेट घेतली. या दोघांत दोन तासांहून अधिक काळ खलबते झाली. त्यात प्रा. मंडलिक यांनी त्यांना कागलमध्ये मदतीचा हात द्या, अशी साद घातली. त्यावर घाटगे काय निर्णय घेणार हे दोन-तीन दिवसांत समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.