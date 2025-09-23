kolhapur Kalamba Jail : पळून जाणाऱ्या कैद्यांना चाप लावण्यासाठी कळंबा कारागृहात आता अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रणा, काय आहे अलार्म सिस्टीम

कळंबा कारागृह हायटेक: ६१५ सीसीटीव्ही कॅमेरे, ५० मोबाईल जामर, सुरक्षा गेट्स, अलार्म सिस्टीम आणि बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा बसवून कैद्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण.ई-मुलाखत व व्हिडिओ कॉन्फरन्स: कैद्यांना कुटुंबीयांशी ‘ई-मुलाखत’द्वारे संवाद आणि न्यायालयीन सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे; यामुळे वेळ, खर्च व पोलिस बंदोबस्ताचा ताण कमी.गुन्हेगारी प्रकारांवर आळा: पूर्वी झालेल्या खून, मोबाईल-जप्ती, पलायनासारख्या घटनांनंतर आता डिजिटल सुरक्षा प्रणालीमुळे कायदा-सुव्यवस्था मजबूत होण्याची अपेक्षा..Prisoner Escape Attempts : राज्यात अव्वल ठरलेल्या कळंबा कारागृहात अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. कैद्यांची सुरक्षा आणि त्यांच्या बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले आहे. पोलिस बंदोबस्त आणि प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे (व्हीसी) कैद्यांना न्यायालयात हजर केले जात आहे. तसेच पलायन आणि बेकायदा मोबाईल वापरण्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्यासाठी उच्च दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षा गेट, अलार्म सिस्टीम आणि मोबाईल जामर बसवले जात आहेत. याशिवाय बंदिजनांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू केली असून, ‘ई-मुलाखत’ सुविधेमुळे कैद्यांना कुटुंबीयांशी संवाद साधता येत आहे..कळंबा कारागृहात यापूर्वी दोन खून, हाणामारीचे प्रसंग, शंभरहून अधिक मोबाईल व सीमकार्ड जप्ती, गांजासदृश पदार्थ आढळणे आणि कैद्यांचे पलायन अशा घटना घडल्या आहेत. कारागृहात क्षमतेपेक्षा ४०० हून अधिक कैदी असल्याने प्रशासनाला कायदा-सुव्यवस्था राखणे कठीण झाले होते. त्यामुळे आता कारागृहाला हायटेक डिजिटल स्वरूप दिले जात आहे. ६१५ सीसीटीव्ही कॅमेरे, १५ एलईडी स्क्रीन, ५० मोबाईल जामर, ५० सुरक्षा गेट्स बसवले आहेत. अलार्म सिस्टीममुळे अनुचित प्रकार घडल्यास अधिकाऱ्यांशी तत्काळ संपर्क साधता येणार आहे..Kolhapur Politics : धनंजय महाडिक आणि राजेश क्षिरसागर यांच्यात वर्चस्वासाठी लागणार स्पर्धा, महायुतीतच बेबनाव.ई-मुलाखतीतून कैद्यांचा कुटुंबीयांशी संवादई-प्रिझन संगणकीय प्रणालीमुळे नातेवाइकांना आता काही दिवस आधी नावनोंदणी करून कैद्यांशी संवाद साधता येतो. प्रत्यक्ष भेटीसाठी लागणारा वेळ, खर्च आणि गर्दी टळली आहे. यामुळे कैदी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये नियमित व सुलभ संवाद साधता येत आहे.व्हीसीद्वारे सुनावणी-पोलिस बंदोबस्ताचा ताण कमीकळंबा कारागृहातील कैद्यांची मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूरसह विविध न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी होत आहे. तीन वर्षांत पाच हजारांहून अधिक सुनावण्या व्हीसीद्वारे घेतल्या असून, दोन हजारांहून अधिक कैदी न्यायालयात ‘हजर’ झाले आहेत. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्तावरील ताण लक्षणीय कमी झाला आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)Q1. कळंबा कारागृहात कोणती नवीन सुविधा सुरू झाली आहे?➡️ सीसीटीव्ही कॅमेरे, मोबाईल जामर, सुरक्षा गेट्स, अलार्म सिस्टीम, बायोमेट्रिक हजेरी व ‘ई-मुलाखत’ सुविधा.Q2. व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा काय उपयोग झाला?➡️ कैद्यांची न्यायालयीन सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होत असल्याने पोलिस बंदोबस्तावरील ताण व खर्च कमी झाला.Q3. ई-मुलाखत म्हणजे काय?➡️ नातेवाईकांना पूर्वनोंदणी करून ऑनलाइन माध्यमातून कैद्यांशी संवाद साधता येतो; प्रत्यक्ष भेटीसाठी लागणारा वेळ व गर्दी टाळता येते.Q4. ही पावले का उचलली गेली?➡️ कारागृहात पूर्वी घडलेल्या खून, हाणामारी, मोबाईल-जप्ती व पलायनासारख्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.