Water Plant Negligence : अन्यथा कळंबा फिल्टर हाउसच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप लावू; नगरसेवकांचा इशारा, ‘बी वॉर्ड’ चे दुरवस्थेवर बोट

कोल्हापूर : कळंबा फिल्टर हाउसमध्ये ठिकठिकाणी भटकी कुत्री आणि भटक्या प्राण्यांचा वावर, घोड्यांच्या लीद, बकऱ्या, शेळ्यांच्या लेंड्या, दारूच्या रिकाम्या बाटल्यांचा खच, सिगारेटची पाकिटे आणि कचऱ्याचे ढीग, अशी दुरवस्था सहन करत निम्म्या शहराला पाणीपुरवठा होतो. बी वॉर्ड अन्याय निवारण कृती समितीने आज ही दुरवस्था लोकप्रतिनिधी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना निदर्शनास आणून दिली..नगरसेवकांनीही सोमवारी येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलवून घ्या, अन्यथा सोमवारी कळंबा फिल्टर हाउसच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप लावून रास्ता रोको आंदोलन करू, असा इशारा दिला..Kolhapur City : सार्वजनिक वाहतूक सक्षम न झाल्यास कोल्हापूर आणखी मागे पडेल; वकिलांचा इशारा आणि ठोस मागण्या.दरम्यान, कळंबा फिल्टर हाउसचा वापर सार्वजनिक स्वच्छतागृह म्हणून होत असल्याचे निदर्शनाला आणून दिले. चारही बाजूंच्या संरक्षक भिंती ढासळल्या असून, सुरक्षेसाठी कोणताही सुरक्षा रक्षक उपस्थित नसल्याचे यावेळी दिसले..बी वॉर्ड अन्याय निवारण कृती समितीतर्फे संस्थापक किसनराव कल्याणकर आणि अध्यक्ष रामेश्वर पतकी, माजी नगरसेवक सुभाष रामुगडे, पद्माकर कापसे यांनी प्रशासनाला पाहणीसाठी बोलावले होते. .त्याचवेळी नगरसेवक दुर्वास कांबळे, विजयसिंह खाडे-पाटील, मानसी लोळगे, सुषमा जरग उपस्थित होत्या. महापालिका प्रशासनाकडून उपजलअभियंता रावसाहेब चव्हाण व कळंबा फिल्टर हाउसचे राजेंद्र हुजरे उपस्थित होते. वरिष्ठ अधिकारी न आल्याने कृती समितीचे कार्यकर्ते संतप्त झाले..Kolhapur Black Spots : निम्मे शहर, 'ब्लॅक स्पॉट'चा कहर; वाहनधारकांच्या जीवाशी खेळ, किरकोळ उपाय; जीव गेल्यानंतरच हालचाली.यावेळी मुसाभाई शेख, सतीश पोवार, रामहरी पाटील, प्रशांत डकरे, किशोर यादव, दीपक म्हेतर, अनिल कोळेकर, रोहित गाडीवड्डर, अर्जुन शिंदे, किरण भोसले, अविनाश पोवार, प्रशांत बरगे उपस्थित होते.