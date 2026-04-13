Karveer Panchayat Samiti incident : हाण की बडीव! करवीर पंचायत समितीत महिलेने थेट अधिकाऱ्याची धरली गळपट; व्हायरल व्हिडिओची जोरदार चर्चा

ठळक मुद्देमाहिती देण्यावरून गर्जना संघटना आणि कर्मचारी भिडले.महिला पदाधिकाऱ्याकडून कर्मचाऱ्याला धक्काबुक्की, गळपट्टी धरल्याचा आरोप.निषेधार्थ पंचायत समितीचे कामकाज दिवसभर ठप्प.उमेदच्या महिलांचा कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ ठिय्या.पदाधिकारी अनुपस्थित; कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप..Karveer Panchayat Samiti fight video news : (कुंडलीक पाटील) : करवीर पंचायत समितीमध्ये माहिती देण्यावरून 'गर्जना' संघटनेचे पदाधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात सोमवारी सकाळी जोरदार राडा झाला. एका महिला पदाधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याची गळपट्टी धरल्याने वादाला तोंड फुटले. या घटनेच्या निषेधार्थ पंचायत समितीच्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी दिवसभर काम बंद ठेवून ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ 'उमेद'च्या शेकडो महिलांनीही पंचायत समिती आवारात ठिय्या मांडून गर्दी केल्याने दिवसभर परिसरात तणावपूर्ण वातावरण होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, उचगावच्या सीआरपी संगीता कुंभार यांच्यासह गर्जना संघटनेच्या दीपाली खारगे व प्रवीण भालेराव हे सकाळी १० च्या सुमारास पंचायत समितीमध्ये आले होते. त्यांनी पाणी व स्वच्छता विभागात जाऊन उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडे 'हालचाल रजिस्टर' आणि ओळखपत्राची मागणी केली. यावेळी कर्मचारी अनुप पाटील यांनी, "आपण कोण आहात? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ही माहिती देता येणार नाही," असे सांगितले. यावरून खारगे आणि पाटील यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली..वादाचे रूपांतर धक्काबुक्कीत होऊन अनुप पाटील यांची गळपट्टी धरली. यावेळी मध्यस्थीसाठी आलेल्या महिला कर्मचारी मुमताज फरास यांनाही ढकलून देण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. यानंतर प्रभाग समन्वयक आणि इतर कर्मचाऱ्यांशीही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्वाच्य भाषेत हुज्जत घातली. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने काम बंद आंदोलन पुकारले..दोन वेगवेगळी ठिय्या आंदोलनेसकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत पंचायत समितीत गोंधळाची स्थिती होती. गटविकास अधिकारी संदीप भंडारे व सहायक गटविकास अधिकारी सुहास पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर कारवाईचे आश्वासन दिले. यानंतर कर्मचारी तक्रार देण्यासाठी लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्याकडे रवाना झाले. दुसरीकडे, सीआरपी संगीता कुंभार यांच्या भूमिकेचा निषेध करत, उमेद केडरच्या शेकडो महिलांनी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी पंचायत समिती आवारात दुसरा ठिय्या मांडला..प्रशासकीय वचक संपला?दोन दिवसांपूर्वीच तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना खंडणीसाठी धमकी दिल्याचा प्रकार घडला होता. ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा कर्मचाऱ्यांना टार्गेट केल्याने अधिकारी-कर्मचारी वर्गात भीतीचे वातावरण आहे. माहिती अधिकाराचा धाक दाखवून खंडणी मागण्याचे प्रकार वाढले असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाचा वचक राहिला नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. रात्री उशिरापर्यंत लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्यात दोन्ही बाजूंच्या तक्रारी घेण्याचे काम सुरू होते.