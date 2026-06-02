Kolhapur Murder Case : नशेत अपहरण करून सादळे मादळे घाटात नेत केला खून, कोल्हापुरात ८ जणांकडून रक्तरंजित थरार

Sadale Madale Ghat crime incident : (अभिजीत कुलकर्णी) : अपहरण करून निर्घृण मारहाण करण्यात आलेल्या ऋत्विक जाधव याचा उपचार सुरू असताना आज पहाटे मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आठ आरोपींवर आता खुनाचा गुन्हा दाखल होणार का, असा सवाल ऋत्विकच्या नातेवाईकांनी उपस्थित केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. 26) मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास प्रशांत उबाळे, आदीनाथ नरसिंगे, रोहित सातपुते यांच्यासह आठ जणांनी जाधव यांच्या घरात घुसून दहशत निर्माण केली. यावेळी त्यांनी रामचंद्र जाधव, त्यांच्या पत्नी व मुलाचे मोबाईल बळजबरीने हिसकावून घेतल्याचा आरोप आहे.त्यानंतर आरोपींनी ऋत्विक जाधव याचे अपहरण करून त्याला जबरदस्तीने वाहनात बसवले. त्याला शिरोली तसेच सादळे-मादळे घाट परिसरात नेऊन लाठ्याकाठ्या व इतर हत्यारांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात ऋत्विक गंभीर जखमी झाला होता..जखमी अवस्थेत त्याला उपचारासाठी मिरज येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र मारहाणीमुळे तो कोमात गेला होता. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्यावर उपचार सुरू असताना आज पहाटे त्याची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अपयशी ठरली.या प्रकरणी ऋत्विकचे वडील रामचंद्र शंकर जाधव यांनी पेठवडगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यांच्या तक्रारीवरून प्रशांत उबाळे, आदीनाथ नरसिंगे, रोहित शहाजी सातपुते, प्रताप शिवाजी भोरे, अली तानेखान, विशाल कांबळे, अनिकेत कांबळे (सर्व रा. पुलाची शिरोली, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर) तसेच एका अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध अपहरण व मारहाणीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Kolhapur Crime News : चिकन विक्रेत्याचा विहिरीत मृतदेह, घातपाताचा संशय; तोंडात कापडी बोळा, डोक्यात वार; कोल्हापुरातील घटना.दरम्यान, जखमी ऋत्विकचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने पोलिसांकडून संबंधित आरोपींवर खुनाचे कलम वाढविण्याची प्रक्रिया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेली नसली तरी मृत्यूचे कारण आणि वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.या घटनेमुळे पुलाची शिरोली व परिसरात खळबळ उडाली असून, आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नातेवाईक आणि ग्रामस्थांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.