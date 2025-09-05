कोल्हापूर

Kolhapur Killing case : बाबा, देवपूजा करून घ्या मी निघतो, पुष्कराजचा अखेरचा संवाद; अन् मित्राने घरी येऊन गळा चिरला, पुष्कराज पडला एकाकी

Friendship Turns Deadly : मुलाला चांगले शिकवले. प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाण्याचा स्वभाव असल्याने मोहन पोवार यांचा सर्वांसोबत घरोबा होता. मुलालाही त्यांनी हिच शिकवण दिली होती.
Kolhapur Killing case

Kolhapur Killing case

esakal

गौरव डोंगरे
Updated on

Kolhapur Marathi Crime News : पितापुत्र दोघेही साईंचे निस्सीम भक्त, आईचे निधन झाल्याने पुष्कराज वडिलांची काळजी घेत होता. सकाळी घरची कामे आटोपून नोकरीला जायचा. आज गुरुवार असल्याने घरातील देव्हाऱ्यात असलेल्या ‘साईंची पूजा करून घ्या, मी निघतो’ असे सांगून पुष्कराज घराबाहेर पडला. अवघ्या तीन तासांतच वडिलांचा खून झाल्याचे त्याच्या कानावर पडले. आईच्या निधनानंतर वडिलांचेही छत्र हरपल्याने तो पुन्हा एकाकी पडला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
Crime News
crime news in marathi
crime marathi news
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur
crime update
kolhapur city
Family tragedy
Kolhapur fire incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com