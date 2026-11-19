कोल्हापूर : नवीन ई बस टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होत असताना लवकरच केएमटीच्या तिकीट दरात दोन ते तीन रुपयांनी वाढ केली जाणार आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून लवकरच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला (Kolhapur KMT ticket price hike 2026) जाईल..केएमटीने कोरोना व त्यानंतर झालेल्या डिझेल दरवाढीमुळे पास दरात वाढ केली होती. त्यानंतर बसची संख्या कमी होत गेली व प्रवाशांना व्यवस्थित सेवा मिळत नसल्याने तिकीट दरात वाढ केली नव्हती. आता पीएम ई बस योजनेतून १०० ई बस मंजूर होऊन टप्प्याटप्प्याने त्या दाखल होत आहेत. सध्या निम्म्याच्या आसपास या बस धावत असून जुन्या डिझेल बसही कार्यरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केएमटीच्यावतीने तिकीट दरात वाढ करण्याचा विचार सुरू केला आहे..ई-बसला प्रत्येक किलोमीटरमागे पैसे द्यायचे आहेत. त्याचा गॅप भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारचे अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारकडूनही काही मदत मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. अशा स्थितीत गॅप कमी करण्यासाठी ही दरवाढ सहायभूत ठरणार असल्याचे केएमटीचे मत आहे. दोन ते तीन रुपयांची वाढ सुचवली आहे. दहा रुपयांवरील तिकिटांसाठी ही वाढ केली जाणार आहे..Gokul Milk Rate : मुंबई-पुण्यापासून कोल्हापूरपर्यंत दूध महागणार; 'गोकुळ'च्या दरात प्रति लिटर 2 ते 4 रुपयांची वाढ निश्चित, दरवाढीचा निर्णय शनिवारी शक्य.अशी असेल दरवाढदहा रुपयाचे तिकीट जैसे थे१२ रुपयांचे तिकीट १५ रुपये होणार१७ रुपयांचे तिकीट २०२२ रुपयांचे तिकीट २५विद्यार्थी पासमध्ये ५० रुपये वाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.