Kolhapur Lawyer Assault Case : वकील महिलेस मारहाण, सर्किट बेंचने घेतली दखल; कोल्हापूर पोलिस अधिक्षकांना तातडीने आले हायकोर्टात

Bombay High Court Kolhapur Bench : कोल्हापूर जिल्हा न्यायालय आवारात वकील महिलेस मारहाण झालेल्या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने वृत्तपत्रातील बातम्यांद्वारे स्वतःहून दखल घेतली. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनकडून महाराष्ट्र शासन विरुद्ध इतर अशी याचिका दाखल केली..सर्किट बेंचमध्ये आज दुपारी तातडीने खटल्याची सुनावणी घेऊन पोलिस अधीक्षकांना न्यायालयात बोलावून घटनेची संपूर्ण माहिती, पोलिस बंदोबस्त याची माहिती देण्याचे आदेश केले. तसेच घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पेन ड्राईव्हमधून ११ मार्चपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सर्किट बेंचच्या डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि प्रवीण पाटील यांनी जिल्हा न्यायालयाच्या कोर्ट मॅनेजला दिले. याच याचिकेचे वकील न्यायालयात कायदा अधिकारी असल्यामुळे अवमान याचिकाही दाखल झाली असून, पुढील सुनावणी बुधवारी (ता. ११) ठेवण्यात आली आहे..'सात मार्चला कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारतीत महिला वकील त्यांचे कर्तव्य करीत होत्या. मात्र, त्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. त्यामुळे महिला वकिलावर हल्ला करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाकडे वकिलांच्या संरक्षणाच्या कायद्याची मागणी केली जात आहे, तरीही त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे ही घटना ताजी असतानाच आम्ही संविधानाच्या आर्टिंकल २२६ नुसार उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करीत असल्याचे ॲड. स्वरूप कराडे यांनी म्हटले आहे..याबाबत आज स्वतः न्यायमूर्तींनी याची गंभीर दखल घेऊन ही याचिका दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनच्या वतीने ही याचिका दाखल झाली. याचवेळी बार असोसिएशनसोबतच कोल्हापूर उच्च न्यायालय कृती समिती, उच्च न्यायालय बार असोसिएशन, कोल्हापूर बेंच आणि ॲडव्होकेटस असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया यांनीही सहभाग नोंदविला आहे. एकूण नऊ मुद्यांमध्ये ही याचिका मांडण्यात आली आहे..दरम्यान, सर्किट बेंचमध्ये दुपारी चार वाजता सुनावणीसाठी अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता, शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील, पोलिस निरीक्षक संतोष डोके न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने वकील हे न्यायालय आवरात न्यायालीयन अधिकारी असल्याचे सांगितले. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व्ही. आर. पाटील यांना महिला वकिलांना संरक्षण देण्यात पोलिस कमी पडल्याची माहिती दिली..तसेच मोठा पोलिस बंदोबस्त कशासाठी मागविला, गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केली, याकडे न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले. यावेळी न्यायमूर्ती यांनी पोलिस अधीक्षकांना बंदोबस्तासाठी किती पोलिस होते, याची विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी ४२ जण असल्याचे सांगितले. यावर कोणत्या कारणासाठी, असाही प्रश्न उपस्थित झाला..Kolhapur circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचला नवे बळ; दोन महिन्यांत दुसऱ्यांदा न्यायमूर्तींची वाढ.कोल्हापूरसारखीच स्थिती राज्यभरमहाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलकडून ॲड. डॉ. उदय वारुंजकर यांनी, अशी स्थिती केवळ कोल्हापुरात नाही तर राज्यभर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिललासुद्धा सहभागी करून घ्यावे, अशी विनंती केली. ते ऑनलाईनवर दुसऱ्या खटल्यास उपस्थित असतानाही त्यांनी ही बाजू मांडली. अखेर न्यायमूर्तींनी पुढील तारखेला कौन्सिललाही सहभागी करून घेण्यास परवानगी दिली. सरकार पक्षाकडून ॲड. तेजस कापरे यांनी बाजू मांडली. खटल्यात ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले, ॲड. स्वरूप कराडे, ॲड. तेजपाल इंगळे, ॲड. इम्तियाज हजारे, ॲड. प्रियांका राणे-पाटील, ॲड. शमिका पोटे-पाटणकर, ॲड. मनीषा सातपुते यांनी सहकार्य केले..