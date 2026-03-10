कोल्हापूर

Kolhapur Lawyer Assault Case : वकील महिलेस मारहाण, सर्किट बेंचने घेतली दखल; कोल्हापूर पोलिस अधिक्षकांना तातडीने आले हायकोर्टात

Kolhapur SP Summoned : कोल्हापुरात वकील महिलेला मारहाण केल्याच्या प्रकरणाची हायकोर्टाच्या सर्किट बेंचने गंभीर दखल घेतली आहे. पोलिस अधीक्षकांना तातडीने हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले.
Kolhapur circuit bench summons SP to court

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Bombay High Court Kolhapur Bench : कोल्हापूर जिल्हा न्यायालय आवारात वकील महिलेस मारहाण झालेल्या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने वृत्तपत्रातील बातम्यांद्वारे स्वतःहून दखल घेतली. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनकडून महाराष्ट्र शासन विरुद्ध इतर अशी याचिका दाखल केली.

