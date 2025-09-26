Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल

लाच घेताना वकिलाला अटक – शाहूपुरीतील ॲड. विनायक सुरेश तेजम (३७) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २५ हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले.प्रकरणाची पार्श्वभूमी – करवीर तालुक्यातील ५७ गुंठे जमीन ‘बी-टेन्युअर’मुक्त करण्यासाठी तक्रारदाराने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अर्ज दिला होता. ॲड. तेजमने करवीर प्रांत कार्यालयात आपली खास ओळख असल्याचे सांगून काम करून देण्याचे आश्वासन दिले.आधीच मोठी रक्कम घेतली होती – ॲड. तेजम याने याआधीच तक्रारदाराकडून १.६५ लाख रुपये घेतले होते. नंतर आणखी २५ हजार रुपयांची मागणी केली..Kolhapur Lawyer Trapped in Bribery Case : मिळकतीवरील ब सत्ता प्रकार (बी टेन्युअर) काढण्यासाठी २५ हजारांची लाच घेताना ॲड. विनायक सुरेश तेजम (वय ३७, रा. मंजुळा अपार्टमेंट, शाहूपुरी) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज पकडले..करवीर प्रांत कार्यालयात आपली खास ओळख असून, हे काम करून देतो, असे सांगून त्याने यापूर्वी एक लाख ६५ हजार रुपये घेतले होते. करवीर प्रांतांचे नाव सांगून आणखी २५ हजार रुपये द्यावे लागतील, असे सांगून पैसे मागितले होते. याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः तक्रारदाराची करवीर तालुक्यात ५७ गुंठे जमीन आहे. ही जमीन बी टेन्युअरमुक्त करण्यासाठी त्यांनी करवीर प्रांत कार्यालयात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अर्ज सादर केला. त्यांनी ॲड. विनायक तेजम याची भेट घेतली. काम करून देण्याचे सांगून त्याने तक्रारदाराकडून एक लाख ६५ हजार रुपये यापूर्वी घेतले होते..Kolhapur Crime News : बोगस शिक्षण संस्था दाखवून पट्ट्याने ग्रामपंचायतीला केलं बदनाम, अभ्यासक्रमाच्या प्रस्तावासाठी केला सावळा गोंधळ.आपली प्रांत कार्यालयात खास ओळख असून, काम लवकर होईल, असे ॲड. तेजम सांगत होता. तक्रारदाराने २० सप्टेंबरला पुन्हा त्याची भेट घेतली असता, प्रांत कार्यालयात एक लाख रुपये द्यावे लागतील, असे खोटे सांगितले. पण, तडजोडीनंतर २५ हजार रुपये देण्याचे तक्रारदाराने कबूल केले. यानंतर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांनी त्याची पडताळणी केली..तक्रारदाराला गुरुवारी सायंकाळी पैसे घेऊन महालक्ष्मी चेंबरमध्ये बोलाविण्यात आले होते. पोलिसांनीही सापळा लावला होता. सायंकाळी सातच्या सुमारास स्वतःच्या कार्यालयातच २५ हजारांची लाच घेताना ॲड. तेजम याला पकडण्यात आले.आदेश होऊनही...करवीर प्रांत कार्यालयातून तक्रारदाराच्या अर्जावर जुलै २०२५ मध्येच आदेश करण्यात आला होता. याबाबत तक्रारदार वारंवार ॲड. तेजम याच्याकडे विचारणा करत होते; परंतु जादा पैसे कमाविण्याच्या फंदात त्याने आदेश देण्यात टाळाटाळ सुरू केली होती. कारवाईनंतर हा प्रकार समोर आला..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)प्र.१: कोणत्या कामासाठी लाच मागितली?उ: करवीर तालुक्यातील ५७ गुंठे जमीन ‘बी-टेन्युअर’मुक्त करण्यासाठी.प्र.२: कारवाई कोणी केली?उ: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (उपअधीक्षक वैष्णवी पाटील यांचे पथक).प्र.३: आदेश प्रत्यक्षात कधी झाले होते?उ: जुलै २०२५ मध्येच प्रांत कार्यालयाने आदेश केले होते, पण आरोपीने पैसे मिळवण्यासाठी विलंब केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.