Kolhapur Leopard : जठारवाडी हादरली! बिबट्याच्या अचानक हल्ल्यात वानर ठार, पिल्लू जखमी

Forest Alert : सादळे–मादळे डोंगराच्या पायथ्याशी असलेला शांत ग्रामीण परिसर रविवारी सकाळी हादरला. जठारवाडी भागात बिबट्याने वानरावर हल्ला केल्याने एक वानर जागीच ठार झाले, तर तिचे पिल्लू जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
शिये : सादळे-मादळे डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या जठारवाडी व भुये गावांच्या हद्दीतील मानकापुरे माळ परिसरात बिबट्याने दहशत निर्माण केली आहे. रविवारी सकाळी बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात एक वानर जागीच ठार झाली, तर तिचे पिल्लू जखमी झाले.

