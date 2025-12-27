कोल्हापूर

Kolhapur Administration : बिबट्या आला तेव्हाच जागे होणार का? साहित्य खरेदीत प्रशासनाची गंभीर बेपर्वाई

Leopard Rescue Readiness : बिबट्या पकड मोहिमेदरम्यान अपुऱ्या साधनांमुळे वन कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात, जिल्ह्यात वाढणाऱ्या मानव-वन्यप्राणी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची तयारी अपुरी
Leopard Rescue Readiness

Leopard Rescue Readiness

sakal

सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : अकरा नोव्हेंबर रोजी बिबट्याच्या अचानक प्रवेशाने शहर अक्षरशः हादरले. दाट लोकवस्ती, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बाजारपेठा असलेल्या परिसरात बिबट्या फिरत असल्याची बातमी समजताच नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Equipment
Leopard
Wildlife
Wild Animals
Primary rescue team

Related Stories

No stories found.