Kolhapur Administration : बिबट्या आला तेव्हाच जागे होणार का? साहित्य खरेदीत प्रशासनाची गंभीर बेपर्वाई

कोल्हापूर : अकरा नोव्हेंबर रोजी बिबट्याच्या अचानक प्रवेशाने शहर अक्षरशः हादरले. दाट लोकवस्ती, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बाजारपेठा असलेल्या परिसरात बिबट्या फिरत असल्याची बातमी समजताच नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. .वनविभाग, पोलिस आणि प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली. तब्बल तीन तास चाललेल्या या थरारानंतर वनाधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बिबट्याला जेरबंद केले. मात्र, या संपूर्ण कारवाईदरम्यान बिबट्याला पकडण्यासाठी लागणारे अत्यावश्यक साहित्यच अपुरे असल्याचे गंभीर वास्तव पुन्हा उघड झाले होते..Raigad Leopard : सुधागड तालुक्यात बिबट्याची दहशत; नागशेत व कोशिंबळे परिसरात तीन पाळीव जनावरांचा बळी!.शहरात अचानक आलेल्या बिबट्यामुळे वन विभाग, पोलिस, प्रशासन, स्थानिक लोक, स्वयंसेवी संस्थांची तारांबळ उडाली. तीन तासांच्या थरारानंतर वनअधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून बिबट्याला जेरबंद केले. .बिबट्याला पकडण्यासाठी लागणारे साहित्य खूपच अपुरे होते. तरीही, धाडसाने त्याला पकडण्यात यश मिळविले. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने वन्यप्राणी किंवा बिबट्या, वाघाला पकडण्यासाठी आवश्यक असणारे साहित्य तत्काळ खरेदी करण्यासाठी याद्या मागवून घेतल्या होत्या. आता बिबट्या गेला आणि या याद्या टेबलावरच पडून राहिल्या आहेत. त्यामुळे संकट आल्यानंतर जागे होणारे प्रशासन संकटाआधी जागे होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे..Jalna Leopard : रुईमध्ये बिबट्याचा आणखी एक हल्ला; २० दिवसांत दुसरी घटना; गाईचा फडशा पाडत; गावात भीतीचे सावट गडद!.वन विभागाकडे आधुनिक जाळी, ट्रँक्विलायझर सिलिंडर गन, पुरेशा डार्टस्, संरक्षक जाळी, नेट गन, कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट, बूट, बॅटरी, लाईफ प्रुफ जॅकेट, सुरक्षित पिंजरे, ड्रोन किंवा थर्मल कॅमेरे यांची कमतरता स्पष्टपणे जाणवली. .प्रशिक्षित मनुष्यबळ असतानाही साधनांची उणीव हीच मोठी अडचण ठरली, तरीही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वन कर्मचाऱ्यांनी धाडस दाखविले आणि मोठा अनर्थ टळला. प्रश्न असा आहे की, जर एखादी दुर्घटना घडली असती, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले..वन्यप्राणी विशेषतः बिबट्या किंवा वाघ पकडण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्याच्या तत्काळ खरेदीसाठी वन विभागाकडून याद्या मागविण्यात आल्या आहेत. बैठका झाल्या, फाईल्स तयार झाल्या, चर्चेचे फेरे रंगले. पण, काही आठवडे उलटूनही प्रत्यक्षात एकही खरेदी झालेली नाही. परिणामी, त्या याद्या आजही टेबलावर धूळ खात पडून आहेत..जिल्ह्यात सह्याद्रीच्या पायथ्याशी लागून असलेले जंगल, ऊसशेती, पाण्याचे स्रोत आणि वाढती नागरिकरणाची व्याप्ती पाहता मानव-वन्यप्राणी संघर्ष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही वर्षांत बिबट्या, अस्वल, तर कधी वाघही जिल्ह्यात आढळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. .असे असताना, प्रशासनाकडे कायमस्वरूपी सज्जता का नसावी?, प्रत्येक वेळी संकट आल्यानंतरच हालचाली का सुरू होतात? हे केवळ दुर्लक्ष नाही, तर गंभीर बेपर्वाई आहे. एखाद्या दिवशी बिबट्या शाळेच्या आवारात घुसला, रुग्णालयाजवळ आढळला किंवा गर्दीच्या बाजारात आला, तर त्यावेळीही 'साहित्य अपुरे आहे' हेच कारण दिले जाणार का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. .नागरिकांच्या जीविताचा आणि वन कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न इतका सहजतेने घेणे प्रशासनाला अडचणीचे ठरणार आहे. वन विभागाला आवश्यक असणारे साहित्य नेट थ्रो गन १० ते १२, लाईफ प्रूफ जॅकेट २० ते २२, जाळ्या १० ते १२, करंटस्टिक २० ते २२, ट्रँक्विलायझर .सिलिंडर गन १० ते १२, बॅटरी १० ते १२, बीट प्रूफ हातमोजे १५. याशिवाय इतर साहित्याचीही गरज आहे. 'साहित्य घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. जिल्हा नियोजनमधून हे साहित्य घेण्यासाठी नियोजन केले आहे. जिल्हाधिकारी यांनीही याची माहिती घेतली आहे.- धैर्यशील पाटील, उपवनसंरक्षक, कोल्हापूर.