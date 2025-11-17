कोल्हापूर

Kolhapur News: कोल्हापूरमध्ये कुष्ठरोगाविरुद्ध मोठी मोहीम सुरू; ३५ लाखांहून अधिक लोकांची घरोगरी तपासणी, प्रशासनाचा सर्वांना सहकार्याचा आग्रह

Leprosy Detection: जिल्ह्यातील ३५ लाखांहून अधिक लोकसंख्येची तपासणी—२,६८४ पथके आणि ५३७ पर्यवेक्षकांच्या मदतीने सर्वेक्षणाला गती
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: जिल्ह्यात कुष्ठरोग आजाराने ग्रस्त असणाऱ्यांची नोंद घेण्यासाठी शोध मोहीम घेतली जाणार आहे. त्यासाठी १७ नोव्हेंबर ते दोन डिसेंबर या कालावधीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. नागरिकांनी सर्वेक्षण करणाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे.

