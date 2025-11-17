Kolhapur News: कोल्हापूरमध्ये कुष्ठरोगाविरुद्ध मोठी मोहीम सुरू; ३५ लाखांहून अधिक लोकांची घरोगरी तपासणी, प्रशासनाचा सर्वांना सहकार्याचा आग्रह

कोल्हापूर: जिल्ह्यात कुष्ठरोग आजाराने ग्रस्त असणाऱ्यांची नोंद घेण्यासाठी शोध मोहीम घेतली जाणार आहे. त्यासाठी १७ नोव्हेंबर ते दोन डिसेंबर या कालावधीत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. नागरिकांनी सर्वेक्षण करणाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे. .ते म्हणाले, ‘कुष्ठरोग हा एक संसर्गजन्य रोग असून तो मायकोबॅक्टेरियम लेप्री या जिवाणूमुळे होतो. संसर्गिक रुग्णाच्या खोकल्यातून, शिंकण्यातून हे जंतू हवेमार्फत पसरतात. याचा अधिशयन काळ (जंतू शरीरात गेल्यापासून लक्षणे दिसण्यापर्यंतचा कालावधी) हा साधारण तीन ते पाच वर्षे इतका तर कधी कधी हा कालावधी ३० ते ४० वर्षे इतकाही असू शकतो. .तसेच या आजारावर अजून लसदेखील उपलब्ध नाही. लवकर निदान व वेळेत उपचार चालू केला तर कुष्ठरोग हा विनाविकृती बरा होतो. २०२७ सालापर्यंत कुष्ठरोगाचा प्रसार शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट आरोग्य विभागाने ठेवले आहे. .Jalna News: जिल्ह्याला क्षयरोगाचा विळखा; एक हजार ९०७ रुग्ण सक्रिय, मोफत उपचार असूनही रुग्णसंख्या कमी होईना.त्यासाठी आपल्याला सर्व कुष्ठरुग्ण लवकरात लवकर व सुरुवातीच्या अवस्थेत म्हणजेच असंसर्गिक स्थितीत असतानाच शोधून काढून त्यांना उपचार देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठीच ही कुष्ठरोग शोध मोहीम आहे..या मोहिमेत आपल्या जिल्ह्यातील १०० टक्के ग्रामीण व ३० टक्के शहरी जोखीमग्रस्त भाग तपासणी करणार आहोत. यामध्ये एकूण ३५ लाख ९४ हजार ४९३ लोकसंख्येची दोन हजार ६८४ पथके व ५३७ पर्यवेक्षकामार्फत तपासणी केली जाईल. प्रत्येक पथकामध्ये एक अशा कार्यकर्ती व एक पुरुष आरोग्य सेवक, स्वयंसेवक असेल..कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी पालघर जिल्हा प्रशासन सज्ज.कुष्ठरोगाची लक्षणेअंगावर असणारा फिकट, लालसर रंगाचा चट्टा बधीर होणे., त्वचेवर गाठी, न दुखणारी व लवकर बरी न होणारी जखम, कानाच्या पाळ्या जाड होणे., भुवयांचे केस विरळ होणे., त्वचेची संलग्न मज्जा जाड होणे, हातापायामध्ये सतत मुंग्या येणे, अशक्तपणा येणे., क्वचितप्रसंगी हातातून वस्तू पडणे, पायातून चप्पल गळणे., डोळा सतत उघडा राहणे., त्वचा गुळगुळीत, तेलकट व चमकदार होणे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.