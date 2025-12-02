kolhapur Election : नऊ वर्षांनंतर पुन्हा लोकराज्य! कोल्हापूर जिल्ह्यात उद्या १३ ठिकाणी मतदानाची रणधुमाळी

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींसाठी उद्या (ता. २) मतदान होणार आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये या निवडणुका झाल्याने तब्बल नऊ वर्षांनी या तेरा ठिकाणी मतदान होत आहे. .प्रशासक जाऊन तेथे पुन्हा लोकराज्य येण्यासाठी पन्हाळा, मलकापूर, वडगाव, हुपरी, हातकणंगले, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कागल आणि मुरगूड येथे यंत्रणा सज्ज झाली आहे..Kolhapur Municipal corporation Election : “स्वबळावर लढू द्या!” भाजप-शिवसेनेत कार्यकर्त्यांचा जोरदार दबाव; महायुतीचे गणित गुंतागुंतीचे!.दरम्यान, उद्या सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० या कालावधीत मतदान केंद्रावर मतदारांना मतदान करता येणार आहे. या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी ५६, तर नगरसेवक पदासाठी ८०९ उमेदवार रिंगणात आहेत. .यासाठी एकूण दोन लाख ५५ हजार ७७५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये एक लाख २५ हजार ४७२ पुरुष, तर एक लाख ३० हजार २९१ महिला मतदार आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने ३१८ मतदान केंद्र उभारली असून, तेथे मतदानयंत्रे देण्यात आली आहेत..Kolhapur Muncipal Election : दहा वर्षांनंतर निवडणुकीची संधी; प्रभागातील गणित बदलणार, पक्षांतर्गत ताकद जोखण्यास सुरुवात!.जाहीर प्रचार रात्री दहा वाजता संपला. नेत्यांनी कोपरा सभा, जाहीर सभा, प्रचार फेऱ्यांमधून मतदारांना आवाहन केले. उमेदवार आणि नेत्यांनी प्रत्यक्ष भेटीवर भर दिला. रात्री दहानंतर जाहीर प्रचार थांबला असला तरी, छुपा प्रचार सुरू झाला. यामध्ये साम, दाम, दंड, भेद ही रणनीती सुरू झाली. .मतदानाच्या आधी काही तास प्रचार सुरू असल्याने आचारसंहिता भंगाचे प्रकारही समोर आले. दिवसभर प्रशासनाने मतदान केंद्राध्यक्षांना साहित्य वाटप केले. त्या त्या नगर परिषदेच्या ठिकाणी हे साहित्य देण्यात आले. .त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना सूचना दिल्या. त्यानंतर बसने अधिकारी आपापल्या केंद्रावर गेले. तेथे अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यवस्थांची पाहणी करून सुरक्षेचा आढावा घेतला. रात्री अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांता निवास मतदानकेंद्रावरच होता..मतदान केंद्रावर सुरक्षा मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता.१) सायंकाळी सहापासून ते दोन डिसेंबर रोजी मतदान संपेपर्यंत मतदान केंद्रांभोवती विशेष सुरक्षा कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. मतदान केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात राजकीय पक्षांचे बुथ, प्रचार साहित्य आणि सर्व प्रकारची वाहने प्रतिबंधित असतील, तर १०० मीटर मर्यादेत मोबाईल फोन, कॉर्डलेस, वायरलेस सेट यांसारखी साधने बाळगणे व वापरणे मनाई आहे. .मतदान केंद्रातील प्रतिनिधींनाही मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल अशी छायाचित्रे काढणे किंवा चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून, या भागात कोणतीही शस्त्रे बाळगण्यावर बंदी आहे..मतमोजणीची तयारी पूर्णनिवडणूक होणाऱ्या पन्हाळा, मलकापूर, वडगाव, हुपरी, हातकणंगले, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कागल आणि मुरगूडची मतमोजणी बुधवारी (ता. ३) आहे. त्यासाठी मतमोजणी केंद्रांच्या परिसरात विशेष निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. .सकाळी सातपासून मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत मतमोजणी केंद्राच्या दोनशे मीटर परिसरात केवळ अधिकृत मतमोजणी कर्मचारी, उमेदवार व त्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी यांनाच प्रवेश असेल. इतरांसाठी प्रवेशबंदी, वाहन चालविणे, मोबाईल वापर, लाऊडस्पीकर, शस्त्र बाळगणे तसेच भडक भाषणे, चिन्हांचे प्रदर्शन किंवा आचारसंहिता भंग करणारी कृती पूर्णपणे बंद असेल. बुधवारी संपूर्ण जिल्ह्यात विजयी मिरवणुका, रॅली, सार्वजनिक ठिकाणी गुलाल उधळणे आणि फटाके फोडणे यावरही प्रतिबंध लावण्यात आला आहे.. पगारी सुटी द्यावीनगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत मतदान करायचे आहे, त्यांना पगारी सुटी देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सर्वच आस्थापनांना दिले आहेत. जे कर्मचारी, अधिकारी अन्य ठिकाणी काम करताना त्यांनाही आपल्या नगरपरिषद किंवा नगर पंचायतीच्या ठिकाणी जाऊन मतदान करता येईल. त्यांनाही पगारी सुटी बंधनकारक आहे. सुटी न दिल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केल्यास त्या आस्थापनांवर कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात म्हटले आहे..असे करा मतदानज्या प्रभागात दोन सदस्यांसाठी निवडणूक आहे तेथे मतदारांना दोन मते द्यायची आहेत. ज्या प्रभागात तीन सदस्य निवडायचे आहेत तेथे तीन मते द्यावी लागतील. तसेच नगराध्यक्षपदासाठी स्वतंत्र मत द्यायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.