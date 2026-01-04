कोल्हापूर

Kolhapur Local Politics : चर्चेचा विषय! सतेज पाटलांची साथ सोडून क्षीरसागरांसोबत गेलेले शारंगधर देशमुख महायुतीच्या पहिल्याच सभेला अनुपस्थीत

Political Absence Controversy : कोल्हापुरात झालेल्या महायुतीच्या पहिल्याच सभेला शारंगधर देशमुख गैरहजर राहिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
Sharangdhar Deshmukh Absent at Mahayuti’s First Meet

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sharangdhar Deshmukh Absent : ‘राज्यात आणि केंद्रात भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार आहे. एका विचाराने शहराचा विकास होण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी महापालिका महायुतीला दत्तक द्यावी. विकासाची अनेक कामे येथे गतीने केली जातील,’ असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले. ‘शंखनाद विजयाचा’ या महायुतीच्या प्रचार सभेमध्ये ते बोलत होते. मिरजकर तिकटी येथे ही सभा झाली.

