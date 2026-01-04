Kolhapur Local Politics : चर्चेचा विषय! सतेज पाटलांची साथ सोडून क्षीरसागरांसोबत गेलेले शारंगधर देशमुख महायुतीच्या पहिल्याच सभेला अनुपस्थीत

Sharangdhar Deshmukh Absent : ‘राज्यात आणि केंद्रात भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार आहे. एका विचाराने शहराचा विकास होण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी महापालिका महायुतीला दत्तक द्यावी. विकासाची अनेक कामे येथे गतीने केली जातील,’ असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले. ‘शंखनाद विजयाचा’ या महायुतीच्या प्रचार सभेमध्ये ते बोलत होते. मिरजकर तिकटी येथे ही सभा झाली..शारंगधर देशमुख यांची अनुपस्थितीशिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेले शारंगधर देशमुख या प्रचाराच्या पहिल्या सभेतच अनुपस्थित होते. तसेच त्यांच्या प्रभागातील कार्यकर्तेही आले नाहीत. याची चर्चा सभेच्या ठिकाणी सुरू होती.यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, राजेश क्षीरसागर, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, सत्यजित कदम, सुनील कदम, आदिल फरास, माधुरी नकाते, कृष्णराज महाडिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती..प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, ‘विरोधकांकडे कोल्हापूरसाठी काय केले, याबद्दल सांगण्यासारखे काही नाही. म्हणून ते केवळ भावनिक आवाहन करत आहेत. कोल्हापूरवर कायम अन्याय झाला. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत विविध योजनांच्या माध्यमातून शहरात विकासकामे सुरू आहेत. केंद्र आणि राज्यात भाजप व मित्र पक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला गती मिळेल. शहरातील दोन्ही आमदारही महायुतीचेच आहेत. त्यामुळे आता कोल्हापूरचा विकास करण्यासाठी महापालिका महायुतीच्या नगरसेवकांना दत्तक द्या. महायुतीचे सरकार शहरातील विविध विकासकामांचे प्रश्न मार्गी लावेल.’.Kolhapur Election : ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार; कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट .पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, ‘शहराला विकासाचा, संस्कृतीचा, औद्योगिकतेचा, वारसा लाभला आहे. मात्र, राज्यातील अन्य शहरांकडे पाहिल्यावर आपले शहर म्हणजे छोटे खेडे वाटते. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत शहरात अनेक विकासकामांना प्रारंभ झाला आहे. दोन्ही आमदारांनी शहरातीलअंतर्गत रस्ते, उड्डाणपूल, कन्व्हेन्शन सेंटर या कामांना प्रारंभ केला आहे. आयटी पार्कचाही मार्ग आता मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच झाले. अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचे काम सुरू झाले. एका अर्थाने शहराच्या विकासाची सुरूवात झाली आहे. आता गल्लीतल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपत न पडता आपण विकासाचा दृष्टिकोन ठेऊन महायुतीला निवडून दिले पाहिजे.’ सूत्रसंचालन भाजप उपाध्यक्ष हेमंत अराध्ये यांनी केले. अशोक देसाई यांनी आभार मानले..रवींद्र चव्हाणांचा कानमंत्रप्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, ‘जे राज्यात जुळले नाही, असे महायुतीचे गणित कोल्हापुरात जुळले. याबद्दल सर्व नेत्यांचे अभिनंदन. मात्र, आता अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करून काम केले पाहिजे. प्रत्येक बूथला महायुतीचा एक प्रमुख नियुक्त करा. प्रत्येक घरामध्ये महायुतीच्या योजना आणि त्याचे लाभ याची माहिती पोहोचवा. कोणत्याही प्रकारचे मतभेद तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी ठेवू नयेत. अधिकाधिक उमेदवार निवडून आले पाहिजेत, यासाठी एकदिलाने काम करा. नेत्यांनी योग्य समन्वय ठेवला पाहिजे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.