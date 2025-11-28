Kolhapur Love Marriage : लव्ह मॅरेजमुळे सासूनं छळलं, मुलगा होऊनही पतीची नाही साथ; शेवटी ५ महिन्याच्या बाळाला सोडून 'ती'ने सोडलं जग

Kolhapur Love Marriage Crime : म्हसवे (ता. भुदरगड) येथील विवाहितेने पती, सासूच्या छळाला कंटाळून विषारी द्रव पिऊन जीवनयात्रा संपवली. अम्रिता राहुल खोत (वय २८) असे तिचे नाव आहे. याप्रकरणी पती राहुल राजेंद्र खोत, सासू अनिता राजेंद्र खोत (रा. म्हसवे, ता. भुदरगड) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पती, सासूच्या छळास कंटाळून आत्महत्या केल्याची फिर्याद अम्रिताचे वडील अशोक पाटील यांनी भुदरगड पोलिसांत वर्दी दिली..देऊळवाडी (ता. भुदरगड) येथील अम्रिता अशोक पाटील (वय २८) हिने २०२० मध्ये राहुल राजेंद्र खोत (रा. म्हसवे ता. भुदरगड) याच्याशी प्रेमविवाह केला होता. लग्नानंतर दीड ते दोन वर्षांनी अम्रिताशी पती व सासू वाद घालत होते. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अम्रिताला राहुल खोत याने प्रसूतीसाठी माहेरी सोडले होते..माहेरी असताना अम्रिताला सासू पळून जाऊन बिनपैशात विवाह केला, तुझ्या बापाने कवडीचीही मदत केली नाही. तू माहेरकडून पैसे आण असे म्हणून भांडत असे. दरम्यान, अम्रितास मुलगा झाला. प्रसूतीनंतर अम्रिताला ऑगस्टमध्ये म्हसवे येथे सासरी सोडले. पुन्हा पती राहुल खोत व सासू अनिता यांनी घर बांधण्यासाठी माहेरकडून दोन-तीन लाख रुपये घेऊन ये, असे वारंवार त्रास देत होते. तिने नकार दिल्याने मारहाण करून तू बाळास घेऊन निघून जा, असे धमकावत होते. अखेर वडिलांनी सासरच्या लोकांची समजूत काढली..मात्र, सततच्या छळाला कंटाळून अम्रिताने घरातच कोणतेतरी विषारी द्रव प्यायली. तिला उपजिल्हा रुग्णालय गारगोटी येथे दाखल केले. तिची प्रकृती चिंताजनक बनल्याने (ता. १७) रोजी जिल्हा रुग्णालयात येथे पुढील उपाचाराकरिता दाखल केले. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..Pune Kolhapur Sex Case : देवदर्शनावेळी ओळख, थेट शरीरसंबंध ठेवलं अन्; पुण्याच्या महिलेचा कोल्हापुरातील पुरूषासोबत धक्कादायक प्रकार..., Video.मुलगी अम्रिताला पती राहुल खोत व सासू अनिता यांनी पैशाचे कारणावरून मानसिक व शारीरिक त्रास दिल्याने तिला विषारी द्रव पिऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती राहुल व सासू अनिता यांना अटक झाली असून, त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली आहे. अम्रिताला पाच महिन्यांचा मुलगा आहे. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक योगेश गोरे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.