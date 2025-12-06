Food Poisoning Kolhapur : महाप्रसाद खाल्ल्यानंतर अवघ्या काही मिनीटात ३०० ग्रामस्थांना विषबाधा, कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सांबरे (ता. गडहिंग्लज) येथे काल दुपारी महाप्रसादानंतर ३०० हून अधिक जणांना विषबाधा झाली. यामध्ये ४० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश आहे. या सर्वांना जुलाब व मळमळण्याचा त्रास सुरू झाला. दरम्यान, ही घटना समजताच गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांतील आरोग्य यंत्रणा उपचारासाठी सज्ज झाली आहे. या रुग्णांमध्ये सांबरे, काळमावाडी, यमेहट्टी, तावरेवाडी या गावांतील ग्रामस्थांचा अधिक समावेश आहे..येथील ग्रामीण रुग्णालय, कानडेवाडी, मुंगूरवाडी, अडकूर, माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि गडहिंग्लजच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांवर वेळेत उपचार सुरू झाल्याने सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंद्रकांत खोत यांनी सांगितले. सांबरे येथील महाप्रसादासाठी परिसरातील दहा ते बारा खेड्यांमधील ग्रामस्थ आले होते. प्राथमिक अंदाजावरून साधारण ३०० हूनअधिक ग्रामस्थ बाधित झाले असून, त्यात महिला, पुरुष, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश आहे..दरम्यान, सांबरेसह इतर गावांतील ग्रामस्थांनाही त्रास जाणवू लागल्याने नातेवाईक रुग्णालयांकडे धाव घेऊ लागले. याची व्याप्ती वाढेल त्या पद्धतीने आरोग्य यंत्रणेची तारांबळ उडू लागली. भागातील आरोग्य केंद्रांच्या सर्व रुग्णवाहिकांसह मिळेल त्या वाहनांमधून रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयासह शेजारच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि बेळगावच्या केएलई व इतर खासगी रुग्णालयांकडेही पाठविण्यात येत होते. गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांतील डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले होते. दुसरीकडे काही आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गावात भेटी देऊन घरोघरी तपासणी सुरू केली आहे..प्रांत एकनाथ काळबांडे, संग्राम कुपेकर, विद्याधर गुरबे, नेसरीच्या सरपंच गिरिजादेवी शिंदे, भारती जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चंद्रकांत खोत, तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. गीता कोरे, चंदगडचे आरोग्याधिकारी डॉ. बी. डी. सोमजाळ, सरपंच ज्योती खराडे, विजय पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक आबा गाढवे, मंडल अधिकारी संजय राजगोळे यांनी रुग्णालय व सांबरेला भेट देऊन उपचाराचा आढावा घेतला. उपजिल्हा रुग्णालयात विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही मदतीला धाऊन आले होते. केदारी रेडेकर धर्मादाय रुग्णालयासह सीपीआरचे पथक, आशा स्वयंसेविका सांबरेत दाखल झाले असून, त्यांच्याकडूनही मदत यंत्रणा राबविली जात आहे. नेसरी ग्रामीण रुग्णालयाला आवश्यक औषधांचा पुरवठा गडहिंग्लजहून मागविण्यात आला होता..परिस्थिती नियंत्रणातएकाचवेळी तीनशेहून अधिक जणांना विषबाधा होण्याची तालुक्यातील पहिलीच वेळ आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणेची तारांबळ उडाली असली तरी, वेळेत उपचार सुरू झाल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आल्याची माहिती प्रांत काळबांडे, डॉ. खोत यांनी दिली. काही ठिकाणी औषधांचा तुटवडा जाणवला तरी तो तत्काळ दूर करण्यात आला.भांबावलेले नातेवाईक...रुग्णांमध्ये लहान मुलांची संख्याही मोठी आहे. त्या सर्वांना गडहिंग्लजच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील खास कक्षात दाखल करून तत्काळ औषधोपचार सुरू केले. यावेळी मुलांचे नातेवाईक भांबावलेले दिसून आले. डॉक्टर, परिचारिका व सामाजिक कार्यकर्ते त्यांना धीर देत होते. ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईकही याच अवस्थेत होते. ठिकठिकाणच्या रुग्णालयांमध्ये नातेवाईकांची मोठी गर्दी होती..Kolhapur Accident : कोल्हापुरात भीषण अपघातात दोन ठार; मुलाच्या शिक्षणासाठी चौकशी करण्यास गेलेल्या बापाचा मृत्यू जिवाला चटका लावणारा....जमिनीवरच उपचारदरम्यान, नेसरी ग्रामीण रुग्णालयात बेडची संख्या ३० आहे. शंभरहून अधिक रुग्ण एकाचवेळी आल्याने बेड अपुरे पडले. मात्र, गरज ओळखून जमिनीवर झोपवूनच औषधोपचार सुरू करण्यात आले. तसेच एका बेडवर दोन रुग्णांवर उपचार सुरू केले. यानिमित्ताने नेसरी रुग्णालयाची यंत्रणा वाढविण्याची गरज पुढे आली.अन्नाचे घेतले नमुनेअन्न भेसळ प्रतिबंधक विभागाने महाप्रसादाचे नमुने घेतले आहेत. दरम्यान, दोन हजार लोकांसाठी महाप्रसाद होता. सकाळच्या टप्प्यात महाप्रसाद घेतलेल्यांना त्रास झाला नसल्याचे कळते; परंतु, दुपारच्या टप्प्यातील ग्रामस्थांना काही वेळाने उलट्या, पोटदुखी, मळमळणे, जुलाब असा त्रास जाणवू लागला. महाप्रसादासाठी आलेल्यांची संख्या मोठी असल्याने रुग्णसंख्याही वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.