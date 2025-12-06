कोल्हापूर

Food Poisoning Kolhapur : महाप्रसाद खाल्ल्यानंतर अवघ्या काही मिनीटात ३०० ग्रामस्थांना विषबाधा, कोल्हापुरातील घटना

Mahaprasad Poisoning Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्याच्या सांबरे येथे महाप्रसादानंतर तब्बल ३०० ग्रामस्थांना विषबाधा झाली. काही मिनिटांत प्रकृती बिघडल्याने हॉस्पिटलमध्ये धाव; प्रशासनाकडून चौकशी सुरू असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे.
Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सांबरे (ता. गडहिंग्लज) येथे काल दुपारी महाप्रसादानंतर ३०० हून अधिक जणांना विषबाधा झाली. यामध्ये ४० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश आहे. या सर्वांना जुलाब व मळमळण्याचा त्रास सुरू झाला. दरम्यान, ही घटना समजताच गडहिंग्लज, आजरा व चंदगड तालुक्यांतील आरोग्य यंत्रणा उपचारासाठी सज्ज झाली आहे. या रुग्णांमध्ये सांबरे, काळमावाडी, यमेहट्टी, तावरेवाडी या गावांतील ग्रामस्थांचा अधिक समावेश आहे.

