Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिकेच्या सत्तेचा निर्णयाची हालचाल वेगात; महायुती बैठकीत महापौरपदावर मोठा फॉर्म्युला ठरणार

Power of Mahayuti Meeting : ७ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय रणनीती आणि आघाडीतील समीकरणे निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.
Mahayuti leaders likely to meet to finalize power sharing formula before Kolhapur mayor election.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिके त बहुमत मिळालेल्या महायुतीचा सत्तेतील पदांचा फॉर्म्युला निश्‍चित करण्याबाबत शनिवारी (ता. ३१) बैठक होणार आहे. यावेळी भाजपचे नेते उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे नेते वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ व शिवसेना (शिंदे गट) नेते प्रकाश आबिटकर उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी महापौरपदासह विविध पदांबाबत चर्चा होणार आहे.

