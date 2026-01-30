Kolhapur Municipal : कोल्हापूर महापालिकेच्या सत्तेचा निर्णयाची हालचाल वेगात; महायुती बैठकीत महापौरपदावर मोठा फॉर्म्युला ठरणार

कोल्हापूर : महापालिके त बहुमत मिळालेल्या महायुतीचा सत्तेतील पदांचा फॉर्म्युला निश्चित करण्याबाबत शनिवारी (ता. ३१) बैठक होणार आहे. यावेळी भाजपचे नेते उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे नेते वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ व शिवसेना (शिंदे गट) नेते प्रकाश आबिटकर उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी महापौरपदासह विविध पदांबाबत चर्चा होणार आहे..महापालिकेसाठी महापौर व उपमहापौरपदाची निवड ६ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यासाठी सोमवारी (ता. २) अर्ज भरण्याची प्रक्रिया होणार आहे. तत्पूर्वी महापौरपदासह उपमहापौर व इतर पदांच्या फॉर्म्युल्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांच्या शनिवारच्या बैठकीत सत्तेचे सूत्र ठरविण्यात येणार आहे..Kolhapur Municipal Politics : कोल्हापुरात महायुतीचा पहिला महापौर कोण? नेत्यांकडून नगरसेवकांच्या बैठकीची वेळ तारीख ठरली.त्यानुसार पहिल्यांदा महापौरपद कोणत्या पक्षाला द्यायचे?, महापौरपदाचा कालावधी किती असेल?, उपमहापौरांसह इतर पदे महायुतीतील सर्व पक्षांना कशा पद्धतीने द्यायची? याबाबत चर्चा होणार असल्याचे समजते. .दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आज बारामती येथे अंत्यसस्कार झाले. त्यासाठी जिल्ह्यातील महायुतीतील सर्वच पक्षांचे मंत्री व नेते हे उपस्थित होते. त्यामुळे महापौरपदासह अन्य पदांच्या फॉर्म्युला निश्चित करण्यासाठी आज महायुतीची नियोजित बैठक होऊ शकली नाही. ती आता शनिवारी होणार आहे..Kolhapur Muncipal : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐतिहासिक निवड; कोल्हापूर महापालिकेचा निर्णायक दिवस.विशेष सभेचा अजेंडा नगरसेवकांना पाठविलाकोल्हापूर : महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर निवड ६ फेब्रुवारीला विशेष सभेत होणार आहेत. यावेळी उपस्थित राहण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सर्व ८१ नगरसेवकांना आज अजेंडा पाठविला. तो थेट कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून देण्यात आला. महापौर व उपमहापौर निवडीचा कार्यक्रम सहा दिवसांपूर्वी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांनी जाहीर केला. .त्यानुसार ता. ६ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनिर्वाचित नगरसेवकांची विशेष सभा होणार आहे. यावेळी महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडी जाहीर होणार आहेत. .त्या पाश्र्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने आज सर्वच पक्षांच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना या सभेचा अजेंडा पाठविला आहे. निवड प्रक्रियेचा हा एक भाग असल्याने ही कार्यवाही केली. दरम्यान, सोमवारी (ता. २) दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच या वेळेत महापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.