European Roller Bird Spotted In Kolhapur : हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून थेट कोल्हापुरात मुक्काम; महेच्या डोंगराळ भागात दिसला दुर्मीळ 'युरोपियन रोलर', पक्षाची काय आहे खासियत?

कुडित्रे (जि. कोल्हापूर) : महे (ता. करवीर) येथील डोंगराळ भागात दुर्मीळ आणि आकर्षक अशा युरोपियन रोलर या पक्षाची प्रथमच नोंद झाली आहे. स्थानिक पक्षी अभ्यासक आणि पक्षी निरीक्षक संग्राम पाटील यांनी या पक्षाचे निरीक्षण करून या भागातील पक्षी विविधतेची नोंद अधोरेखित केली (European Roller Sighting in Kolhapur) आहे. या भागात प्रथमच स्थलांतरित पक्षाचे दर्शन झाले आहे. .युरोपियन रोलर हा मूळचा युरोप आणि मध्य आशियातील पक्षी आहे. हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी हा पक्षी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून आफ्रिकेकडे स्थलांतर करतो. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत आफ्रिकेकडे जाताना ते भारताच्या वायव्य आणि पश्चिम भागातून प्रवास करतात. याच प्रवास मार्गादरम्यान हा देखणा पक्षी महेच्या डोंगराळ माळावर काही काळ मुक्काम केल्याचे पाटील यांच्या निरीक्षणातून समोर आले आहे..Why Do Sea Otters Keep Rocks : उदमांजर आयुष्यभर एकच 'दगड' का जपून ठेवते? जाणून घ्या या चतुर जलचराचे थक्क करणारे रहस्य.हा पक्षी दिसायला आपल्याकडील नीलकंठ पक्षासारखा असला, तरी त्याचे गडद निळे-राम्मुदी रंगाचे पंख आणि पाठीवरील विटकर रंगामुळे तो मनमोहक दिसतो. मोकळ्या गवताळ प्रदेशात किंवा झाडांच्या उघड्या फांद्यांवर बसून कीटक आणि लहान सरपटणाऱ्या प्राण्यांची शिकार करणे हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. महेतील डोंगराळ भागातील जैवविविधता आणि पोषक वातावरणामुळेच अशा आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांना येथे आसरा मिळत असल्याचे पक्षी अभ्यासकांनी सांगितले..Mongoose Snake Venom Resistance : मुंगूस विषारी साप खाऊनही जिवंत कसा राहतो?.युरोपियन रोलर पक्षी दरवर्षी स्थलांतर होतात, हा हिवाळी पाहुणा असून केरळ मार्गे परदेशात जातात. पशुपक्षी पर्यावरण रक्षणासाठी डोंगर टेकडी वृक्षांचे संवर्धन व्हावे.-संग्राम पाटील, पक्षी निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.