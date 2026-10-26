कोल्हापूर

European Roller Bird Spotted In Kolhapur : हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून थेट कोल्हापुरात मुक्काम; महेच्या डोंगराळ भागात दिसला दुर्मीळ 'युरोपियन रोलर', पक्षाची काय आहे खासियत?

European Roller bird spotted in Kolhapur : कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील महेच्या डोंगराळ भागात प्रथमच दुर्मीळ युरोपियन रोलर पक्ष्याची नोंद झाली.
European Roller bird sighting in Mahe village

European Roller bird sighting in Mahe village

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुडित्रे (जि. कोल्हापूर) : महे (ता. करवीर) येथील डोंगराळ भागात दुर्मीळ आणि आकर्षक अशा युरोपियन रोलर या पक्षाची प्रथमच नोंद झाली आहे. स्थानिक पक्षी अभ्यासक आणि पक्षी निरीक्षक संग्राम पाटील यांनी या पक्षाचे निरीक्षण करून या भागातील पक्षी विविधतेची नोंद अधोरेखित केली (European Roller Sighting in Kolhapur) आहे. या भागात प्रथमच स्थलांतरित पक्षाचे दर्शन झाले आहे.

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