कोल्हापूर

Helicopter News : नादच पुरा केला ! कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने हेलिकॉप्टर विकत घेतलं, सांगलीत सासऱ्याला दाखवायला गेल्यावर जावयाचं केलं असं स्वागत...

Kolhapur Man Buys Helicopter : आटपाडीत हेलिकॉप्टर पूजन व आतषबाजीने मोठा सोहळा पार पडला असून या कर्तृत्वाची चर्चा रंगली आहे.
Helicopter Buying Kolhapur

कोल्हापूरच्या पट्टाने हेलिकॉप्टर विकत घेतलं

Sandeep Shirguppe
Summary

ठळक मुद्दे (Highlights):

हेलिकॉप्टरची खरेदी: आटपाडीचे जावई व ठेकेदार शिवाजी पवार यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी केले.

सासरवाडीत पूजन: पवार यांनी हे हेलिकॉप्टर थेट आटपाडीत सासरवाडीत आणले; जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांच्या हस्ते पूजन झाले.

चर्चेचा विषय: आटपाडीत हेलिकॉप्टर पूजन व आतषबाजीने मोठा सोहळा पार पडला असून या कर्तृत्वाची चर्चा रंगली आहे.

Helicopter Flies Sangli : आटपाडीचे जावई शिवाजी पवार यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवीन हेलिकॉप्टरची खरेदी केली. त्याच्या पूजनासाठी ते थेट सासरवाडीत हेलिकॉप्टर घेऊन आले. जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांच्या हस्ते त्याचे पूजन करण्यात आले. आटपाडीच्या जावयाच्या या कर्तृत्वाची चर्चा रंगली आहे.

Kolhapur
Sangli
aatpadi
kolhapur city
helicopter medical evacuation

