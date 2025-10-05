Helicopter News : नादच पुरा केला ! कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने हेलिकॉप्टर विकत घेतलं, सांगलीत सासऱ्याला दाखवायला गेल्यावर जावयाचं केलं असं स्वागत...

ठळक मुद्दे (Highlights):हेलिकॉप्टरची खरेदी: आटपाडीचे जावई व ठेकेदार शिवाजी पवार यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवीन हेलिकॉप्टर खरेदी केले.सासरवाडीत पूजन: पवार यांनी हे हेलिकॉप्टर थेट आटपाडीत सासरवाडीत आणले; जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांच्या हस्ते पूजन झाले.चर्चेचा विषय: आटपाडीत हेलिकॉप्टर पूजन व आतषबाजीने मोठा सोहळा पार पडला असून या कर्तृत्वाची चर्चा रंगली आहे..Helicopter Flies Sangli : आटपाडीचे जावई शिवाजी पवार यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवीन हेलिकॉप्टरची खरेदी केली. त्याच्या पूजनासाठी ते थेट सासरवाडीत हेलिकॉप्टर घेऊन आले. जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांच्या हस्ते त्याचे पूजन करण्यात आले. आटपाडीच्या जावयाच्या या कर्तृत्वाची चर्चा रंगली आहे..आटपाडीच्या कन्या शशिकला नांगरे यांचा कोल्हापूर येथील ठेकेदार शिवाजी पवार यांच्याशी पंचवीस वर्षांपूर्वी विवाह झाला. आटपाडीतील रवींद्र चव्हाण यांच्या त्या मोठ्या बहीण आहेत. शिवाजी पवार हे शासकीय कामे घेतात. तसेच त्यांचे इतरही उद्योग आणि व्यवसाय आहेत. या व्यवसायासाठी त्यांनी अनेक चार आणि सहा चाकी गाड्या खरेदी केल्या आहेत, मात्र त्यांचे हेलिकॉप्टर खरेदीचे स्वप्न होते. ते यंदाच्या दसऱ्याला त्यांनी पूर्ण केले. दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर नवीन हेलिकॉप्टर विकत घेतले..श्री. पवार जावयांचा आटपाडीशी चांगला जिव्हाळा असून, येथेही त्यांनी अनेक मित्रमंडळी जोडलेली आहेत. त्यामध्ये जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी त्यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. त्यामुळेच आज आटपाडीत खरेदी केलेले नवीन हेलिकॉप्टर घेऊन पूजनासाठी आले होते. श्री. पाटील यांच्या कला व विज्ञान महाविद्यालयाच्या मैदानावर ते उतरले..यावेळी तानाजीराव पाटील यांच्या हस्ते हेलिकॉप्टरचे पूजन करून फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. यावेळी शिवाजी आणि शशिकला पवार यांच्यासह त्यांच्या सासरवाडीतील नातेवाईक मेहुणा रवी नांगरे, दत्तात्रय पाटील, रामदास सूर्यवंशी, अरविंद चव्हाण, ब्रह्मदेव होनमाने, दत्तात्रय पाटील, मुन्ना तांबोळी आदी उपस्थित होते..Kolhapur News : पालकमंत्री आबिटकरांनी झापल्यानंतर महापालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांना नोटीस, तर कनिष्ठ अभियंता निलंबित.FAQs (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न):प्रश्न 1: हेलिकॉप्टर कोणी खरेदी केले?उत्तर: कोल्हापूरचे ठेकेदार व आटपाडीचे जावई शिवाजी पवार यांनी हेलिकॉप्टर खरेदी केले.प्रश्न 2: हेलिकॉप्टरचे पूजन कुठे झाले?उत्तर: आटपाडीतील तानाजीराव पाटील यांच्या कला व विज्ञान महाविद्यालयाच्या मैदानावर हेलिकॉप्टर उतरवून त्याचे पूजन करण्यात आले.प्रश्न 3: पूजनावेळी कोण उपस्थित होते?उत्तर: शिवाजी पवार, पत्नी शशिकला पवार, नातेवाईक व मित्रमंडळींसह तानाजीराव पाटील आणि स्थानिक मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.