Kolhapur Marriage Pressure : लग्नासाठी मुली मिळेनात म्हणून आलं नैराश्य, मनातून खचला अन् तरुणाने थेट नदीत घेतली उडी...

Amid Depression Kolhapur : वयाची तिशी ओलांडूनही विवाह होत नसल्याच्या नैराश्येतून तरुणाने पंचगंगा नदीत उडी मारून आत्महत्या केली. सुमित श्रीकांत तेली (वय ३०, रा. शुक्रवार पेठ) असे त्याचे नाव आहे. याबाबत करवीर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : सुमित बुधवारी रात्री घराबाहेर पडला होता. शिवाजी पुलावरून त्याने उडी घेतल्याचे काहींनी पाहिले होते. रात्री उशिरापर्यंत शोध घेऊनही तो मिळून आला नव्हता. आज सकाळी अग्निशमन दलाच्या पथकाने त्याचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढला. करवीर पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे..आई, वडील, लहान भावासोबत सुमित शुक्रवार पेठेत राहत होता. तो, शाहूपुरीतील रेडियम दुकानात कामाला जात होता. गेले काही दिवस त्याच्या विवाहाची चर्चा नातेवाइकांत सुरू होती. तुलसी विवाहानंतर घरीही त्याबाबत घडामोडी सुरू होत्या; परंतु, विवाह जमत नसल्याने त्याला नैराश्य आले होते. त्याचे बुधवारी रात्री कुटुंबीयांसोबत काही वेळ बोलणे झाले. यानंतर तो अचानक घराबाहेर पडला..सुमितच्या पाठोपाठ त्याचा लहान भाऊही धावत होता; पण, सुमित काहीही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता. शिवाजी पुलावर पोहोचलेल्या सुमितने थेट नदीत उडी मारली. काही वेळातच त्याचा भाऊ येथे पोहोचला. त्याने आरडाओरडा करून मदतीसाठी धावा केला; परंतु, सुमित कोठेही मिळून आला नव्हता. रात्री उशीर झाल्याने शोधमोहीम थांबविण्यात आली..Kolhapur Love Marriage : लव्ह मॅरेजमुळे सासूनं छळलं, मुलगा होऊनही पतीची नाही साथ; शेवटी ५ महिन्याच्या बाळाला सोडून 'ती'ने सोडलं जग.दरम्यान, अग्निशमन दल व पोलिसांकडून आज सकाळी पाण्यात शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. तो दुपारी बाराच्या सुमारास मिळून आला. त्याला तातडीने सीपीआरमध्ये आणण्यात आले. डॉक्टरांनी त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्क येथे पाठवला. त्याने नैराश्यतून आत्महत्या केल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.