Kolhapur Mangav Murder Case : मंदिरातून परतताना अल्पवयीन मुलगीचा धारदार शस्त्राने खून, कोल्हापुरातील माणगाव धक्कादायक घटना; आरोपीचा अद्यापही शोध नाही

Mangav Crime News : (अतुल मंडपे ) : माणगाव (ता. हातकणंगले) येथे नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिरात आरती करून घरी परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आला. शनिवारी रात्री दहाच्या सुमारास मंदिराच्या आवारात ही घटना घडली. स्वरा नितीन उपाध्ये असे मृत मुलीचे नाव असून, ती इयत्ता नववीत शिकत होती. या प्रकरणातील संशयित आरोपी अरुण लगम्मावर (वय ३७, रा. माणगाव) याचा शोध हातकणंगले पोलिसांकडून सुरू होता. हल्ल्यामागील नेमके कारण रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. दरम्यांन स्वराच्या मृत्यूनंतर आज माणगांव बंद व कैंडल मार्चचे आवाहन करण्यात आले आहे..स्वरा ही चंद्रप्रभू मंदिराच्या आवारात राहत होती. धार्मिक वृत्तीच्या स्वराची नवरात्रोत्सवातील मंदिरातील आरतीला दररोज उपस्थिती असायची. शनिवारीही ती वैष्णवी देवीच्या मंदिरात आरतीसाठी गेली होती. आरती आटोपून घरी परतत असताना मंदिराच्या आवारातच संशयित अरुण लगम्मावर याने तिच्यावर एडक्या सारख्या धारदार शस्त्राने वार केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेली स्वरा रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळली..घटनेची माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हातकणंगले पोलिसांना कळविले. पोलीस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी हे पोलीस पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी स्वराला तातडीने इचलकरंजी येथील आयजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे माणगाव परिसरात खळबळ उडाली असून, गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..फॉरेन्सिक पथकाकडून तपासणी...घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण करण्यात आले. पथकाकडून घटनास्थळाची तपासणी करून आवश्यक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. दरम्यान, संशयित आरोपी अरुण लगम्मावर याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी शोधमोहीम हाती घेतली होती. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध सुरू होता..Dharashiv Crime News: अल्पवयीन दिव्यांग मुलीवर लैंगिक अत्याचार; नराधमाविरुद्ध पोक्सोसह विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल.आज शवविच्छेदनमृत स्वराच्या मृतदेहाचे रविवारी (दि. १८) सकाळी आठ वाजता सीसीटीव्हीच्या निगराणी खाली शवविच्छेदन करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. अल्पवयीन मुलीच्या हत्येने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, संशयिताने हा हल्ला कोणत्या कारणातून केला, याचा तपास पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.