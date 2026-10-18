कोल्हापूर

Kolhapur Mangav Murder Case : मंदिरातून परतताना अल्पवयीन मुलगीचा धारदार शस्त्राने खून, कोल्हापुरातील माणगाव धक्कादायक घटना; आरोपीचा अद्यापही शोध नाही

Minor Girl Killed : कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव येथे मंदिरातून परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा धारदार शस्त्राने खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. आरोपीचा शोध सुरू असून, पोलिसांच्या तपासाकडे लक्ष लागले आहे.
Kolhapur Mangav Murder Case

Kolhapur Mangav Murder Case

esakal

Sandeep Shirguppe
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Mangav Crime News : (अतुल मंडपे ) : माणगाव (ता. हातकणंगले) येथे नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिरात आरती करून घरी परतणाऱ्या अल्पवयीन मुलीचा धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आला. शनिवारी रात्री दहाच्या सुमारास मंदिराच्या आवारात ही घटना घडली. स्वरा नितीन उपाध्ये असे मृत मुलीचे नाव असून, ती इयत्ता नववीत शिकत होती. या प्रकरणातील संशयित आरोपी अरुण लगम्मावर (वय ३७, रा. माणगाव) याचा शोध हातकणंगले पोलिसांकडून सुरू होता. हल्ल्यामागील नेमके कारण रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. दरम्यांन स्वराच्या मृत्यूनंतर आज माणगांव बंद व कैंडल मार्चचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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