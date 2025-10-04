कोल्हापूर

Market Yard Robbery : कोल्हापूर मार्केट यार्डमध्ये जबरी चोरी, गोदामाचे गज कापून ६० लाख लुटले; दीड तास चोरटे 'त्या' ठिकाणी, सीसीटीव्हीमध्ये दिसलं पण...

Kolhapur Market Yard : कोल्हापूर शाहू मार्केट यार्डातील गूळ व्यापारी अरूण शंकरराव चौगुले यांच्या गोदामातील तिजोरीतील ६० लाख रूपयांची रक्कम पळवली आहे.
Market Yard Robbery

कोल्हापूर मार्केट यार्डमध्ये जबरी चोरी, गोदामाचे गज कापून ६० लाख लुटले

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)

मार्केट यार्डात मोठी चोरी – ६० लाखांची रोकड लंपास:

कोल्हापूर मार्केट यार्डातील गूळ व्यापारी अरुण चौगुले यांच्या गोदामातील खिडकीचे गज कापून चोरट्यांनी तिजोरी फोडली आणि ६० लाख रुपये चोरीस नेले. दसऱ्यादिवशी दुकान बंद असल्याने चोरीचा प्रकार मध्यरात्री घडला.

दुकानात सीसीटीव्ही नव्हते, पोलिसांना तपासात अडथळा:

चोरीनंतर पोलिस तपासासाठी आले असता दुकानात किंवा बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरेच नसल्याचे उघड झाले, ज्यामुळे तपास गुंतागुंतीचा झाला. पोलिसांनी परिसरातील इतर दुकानांचे फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

चोरटे दोन असून दीड तास वावरले – श्वान पथकाने मागील रस्त्यापर्यंत शोध घेतला:

चोरट्यांनी खिडकीचे गज कापून आत प्रवेश करून तिजोरी उघडली, रोकड घेऊन पसार झाले. श्वान पथक व ठसेतज्ज्ञांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले असून, चोरटे मागील रस्त्यावरून दुचाकीवरून पळाल्याचा संशय आहे.

Kolhapur Market Yard Robbery ₹60 Lakh : मार्केट यार्डातील गूळ व्यापाऱ्याच्या गोदामाच्या खिडकीचे गज कापून चोरट्यांनी तिजोरीत ठेवलेली ६० लाखांची रोकड पळवून नेली. आज सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला. अडत व्यापारी अरुण शंकरराव चौगुले (वय ८१, रा. रूईकर कॉलनी) यांनी याबाबत शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. व्यापाराचे तसेच जमिनीच्या व्यवहारातील रक्कम त्यांनी तिजोरीत ठेवली होती. दसऱ्यादिवशी दुपारनंतर दुकान बंद होते. मध्यरात्री एकच्या सुमारास चोरटे दुकानात शिरल्याचे परिसरातील काही सीसीटीव्हीमधून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकाराने मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

